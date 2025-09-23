Con tarjeta verde y sin VAR: el Mundial Sub 20 estrena sistema inédito

La FIFA pondrá en marcha un cambio histórico en el arbitraje: el sistema FVS (Football Video Support), una versión más simple y accesible del VAR, será utilizado por primera vez en el Mundial Sub 20 de Chile. El torneo comenzará este viernes 27 de septiembre y se jugará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.
La gran novedad es que los entrenadores podrán pedir las revisiones arbitrales. Lo harán mostrando una tarjeta verde, y tendrán un máximo de dos solicitudes por partido, sólo válidas en jugadas determinantes: goles, penales, rojas directas o confusión de identidad.
Menos recursos, más agilidad
A diferencia del VAR tradicional, el FVS requiere menos operadores y una infraestructura técnica más liviana. Su objetivo es facilitar el acceso a la tecnología para federaciones y ligas con presupuestos limitados.
La FIFA confirmó que el FVS se usará por primera vez en el Mundial Sub 20 de Chile.
El sistema fue probado previamente en torneos juveniles como la Copa Blue Stars y el Mundial Femenino Sub 20 de 2024 en Colombia, con resultados positivos.
Qué dijeron los árbitros
“Es fundamental que los árbitros participen en torneos con las estrellas del futuro y podamos hacer más pruebas del FVS, que hasta ahora ha sido un éxito”, expresó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA.
Por su parte, Massimo Busacca, director de Arbitraje, destacó que la Sub 20 “exige una sólida interpretación del juego” y que el nuevo sistema contribuirá a impartir justicia de manera más efectiva.
La lista de Placente
Con Argentina en el Grupo D
El certamen se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. La Selección argentina formará parte del Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. Será una nueva oportunidad para observar a jóvenes talentos y, esta vez, también a una herramienta arbitral en pleno ensayo mundialista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.