Le ganó a Yamal

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

El delantero francés, que ganó todo con el PSG, venció en la pulseada al joven culé de 18 años. El premio a una temporada perfecta sin lesiones. Ronaldinho, 20 años después de haberlo recibido, fue el encargado de entregárselo.