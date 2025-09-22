Por segundo año consecutivo: Lamine Yamal ganó el Kopa 2025 y agranda su leyenda con solo 18 años

Lamine Yamal volvió a ser reconocido como el mejor jugador joven del planeta. Este lunes, en la gala del Balón de Oro en París, el delantero del FC Barcelona recibió el Trofeo Kopa 2025, galardón que premia al futbolista sub-21 más destacado de la temporada.
Con apenas 18 años, el español repite el logro que consiguió en 2024 y se impone en una lista de candidatos que incluía a su compañero Pau Cubarsí, a los lusos Joao Neves y Nuno Mendes, y al central del Real Madrid, Dean Huijsen.
El delantero del Barcelona fue una de las figuras de la temporada y es candidato al Balón de Oro. Foto: Reuters
Temporada consagratoria
Yamal brilló en un Barcelona que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Bajo la conducción de Hansi Flick, fue uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo junto a Raphinha y Pedri.
Si bien el Barça no logró llegar a la final de la Champions League —fue eliminado en semifinales por el Inter—, el rendimiento del atacante fue uno de los puntos más altos del ciclo.
Yamal agradeció a su familia y al club por el premio y dejó una frase que ilusiona a los hinchas. Foto: Reuters
La Masía sigue siendo sinónimo de talento
Desde su creación en 2018, el Trofeo Kopa ha tenido una fuerte impronta blaugrana. Kylian Mbappé fue el primer ganador, pero luego vinieron nombres como Pedri, Gavi y ahora Yamal, que ya lo ganó dos veces.
El dominio de la cantera catalana confirma una apuesta sostenida por el desarrollo juvenil y la proyección de figuras con sello propio.
“Quiero conseguir muchos más”
Al recibir el galardón, Yamal agradeció al club, a la Selección de España y a su familia. Cerró con un mensaje que ilusiona a los culés: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.
Además, su nombre suena con fuerza en la lista principal del Balón de Oro 2025, lo que lo posiciona como uno de los líderes de la nueva generación del fútbol europeo.
