Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid

Franco Mastantuono convirtió este martes su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Fue en el triunfo por 4 a 1 ante Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia, por la sexta fecha de LaLiga de España.
El juvenil argentino convirtió su primer tanto con la camiseta del Real Madrid en la victoria ante Levante, por la sexta fecha de LaLiga. Fue titular en el Ciudad de Valencia y marcó tras una gran acción individual.
El joven argentino, que volvió a ser titular, anotó a los 38 minutos de juego tras una gran acción individual dentro del área.
Hasta ese momento, el conjunto blanco ganaba 1-0 con gol de Vinícius Júnior, que abrió el marcador en el primer tiempo. Luego, Mastantuono se hizo espacio entre dos rivales, enganchó en el área y definió con precisión al primer palo.
La emoción fue evidente tanto en el rostro del ex River como en la reacción de sus compañeros. El club español también celebró el momento en redes sociales.
Apenas cuatro jornadas atrás, Mastantuono había sido noticia por convertirse en el debutante titular más joven del Real Madrid en las últimas dos décadas, superando incluso a figuras como Varane, Vinícius y Rodrygo.
Xabi Alonso volvió a darle la confianza para salir desde el arranque, y el argentino respondió con una actuación sólida coronada con gol. Su rendimiento ilusiona al cuerpo técnico y a la afición.
