Mauricio Pochettino comenzó su ciclo como entrenador del Manchester United con resultados adversos. Después de dos presentaciones, el equipo todavía no consiguió una victoria y el técnico argentino reconoció que necesita mejorar algunos aspectos del funcionamiento colectivo, especialmente la concentración en momentos determinantes de los partidos.
Pochettino analizó su inicio en Manchester United y reconoció que el equipo necesita mejorar la concentración
El entrenador argentino hizo un balance de sus primeros dos partidos al frente del conjunto inglés, que todavía no pudo ganar bajo su conducción. Tras el empate 2-2 ante Sporting de Lisboa por la Champions League, destacó la personalidad del plantel, aunque reconoció que deben corregir errores y enfocarse más en los próximos compromisos.
El debut del exseleccionador de Estados Unidos fue con una contundente derrota por 4-0 frente al Liverpool en Anfield, por la Premier League. En ese encuentro, el conjunto de Manchester terminó con diez jugadores y evidenció dificultades para sostener el ritmo de su rival.
Este miércoles, en su segunda presentación y la primera por la UEFA Champions League, el United igualó 2-2 frente al Sporting de Lisboa, nuevamente con un futbolista menos. Pese a no conseguir el triunfo, Pochettino valoró la respuesta de sus dirigidos y destacó la actitud mostrada durante los 90 minutos.
Pochettino destacó la personalidad del equipo
Luego del empate ante el conjunto portugués, el entrenador argentino realizó un balance positivo del rendimiento colectivo, aunque reconoció que hubo situaciones puntuales que terminaron condicionando el resultado.
"Fue un partido difícil. Me gustó el equipo que vimos durante los 90 minutos, la personalidad y el carácter. Fuimos castigados mucho en acciones clave. Hoy mostramos cómo queremos jugar después de solo una semana trabajando juntos", expresó.
El técnico también hizo referencia a la necesidad de corregir errores y mejorar la capacidad de recuperación del equipo entre un partido y otro.
"Necesitamos intentar recuperarnos mejor", señaló Pochettino, quien además remarcó que sus futbolistas deben "concentrarse y enfocarse más" para evitar situaciones que puedan comprometer los resultados.
Un comienzo complicado y la necesidad de reaccionar
El empate frente al Sporting de Lisboa representó el segundo encuentro de Pochettino al frente del Manchester United, luego de asumir tras la salida de Michael Carrick.
Pese a los resultados iniciales, el entrenador consideró que la actuación en el compromiso europeo puede servir como punto de partida para construir una mejor versión del equipo.
En esa línea, sostuvo que mostrar una respuesta futbolística y competitiva como la del miércoles es la "mejor medicina para prepararse para el próximo partido".
El próximo desafío será ante Brentford
El Manchester United necesita cambiar rápidamente su presente en la Premier League, donde atraviesa una situación comprometida. Según la clasificación consignada en el informe, el equipo suma ocho puntos y ocupa el anteúltimo puesto, en zona de descenso.
Su próximo compromiso será este viernes frente al Brentford, como local, por la duodécima fecha del campeonato inglés.
Para Pochettino, el encuentro representará una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria como entrenador del United y comenzar a revertir un arranque que, hasta el momento, estuvo marcado por las dificultades deportivas y la falta de resultados.