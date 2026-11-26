Premier League

Pochettino analizó su inicio en Manchester United y reconoció que el equipo necesita mejorar la concentración

El entrenador argentino hizo un balance de sus primeros dos partidos al frente del conjunto inglés, que todavía no pudo ganar bajo su conducción. Tras el empate 2-2 ante Sporting de Lisboa por la Champions League, destacó la personalidad del plantel, aunque reconoció que deben corregir errores y enfocarse más en los próximos compromisos.