La UEFA Europa League disputa este jueves una nueva jornada de su fase regular. La quinta fecha presenta 18 encuentros, con equipos que buscan consolidarse en los primeros puestos y otros que necesitan sumar para mantenerse en carrera por la clasificación.
Benfica, Milan y Juventus salen a escena en una nueva fecha de la Europa League
La fase regular del segundo torneo más importante de Europa continúa este jueves con una programación cargada. Olympiacos-Milan y Viktoria Plzen-Benfica aparecen entre los encuentros más atractivos de una jornada clave para las aspiraciones de los equipos en la clasificación.
Entre los partidos más destacados aparece el choque entre Olympiacos y Milan. El conjunto griego buscará aprovechar su localía para sostenerse en la zona alta, mientras que el equipo italiano necesita una victoria que le permita mejorar su posición en la tabla.
Otro de los duelos de interés será el que protagonizarán Viktoria Plzen y Benfica. El conjunto portugués afrontará una exigente visita a República Checa con el objetivo de defender su lugar entre los principales equipos del certamen.
La programación también tendrá otros cruces atractivos, como Celta de Vigo-Bournemouth, Olympique de Marsella-Levski Sofía y Crystal Palace-Real Sociedad.
La programación completa de la quinta fecha
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Partidos de las 14.45
- Besiktas vs. Hapoel Beer Sheva – 14.45.
- Olympique de Marsella vs. Levski Sofía – 14.45.
- Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen – 14.45.
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan – 14.45.
- Viktoria Plzen vs. Benfica – 14.45.
- Celta de Vigo vs. Bournemouth – 14.45.
- Red Bull Salzburgo vs. FC Ararat-Armenia – 14.45.
- Olympiacos vs. Milan – 14.45.
Partidos de las 17
- Lyon vs. Lillestrom – 17.
- Sunderland vs. Jagiellonia – 17.
- Juventus vs. Omonia – 17.
- Sparta Praga vs. AZ Alkmaar – 17.
- Torreense vs. Celtic – 17.
- Hoffenheim vs. Sturm Graz – 17.
- Ferencvaros vs. NK Celje – 17.
- OFI Creta vs. Anderlecht – 17.
- NEC Nijmegen vs. Rennes – 17.
- Crystal Palace vs. Real Sociedad – 17.
Una jornada importante para la clasificación
Con el desarrollo de la fase regular entrando en una etapa decisiva, cada resultado comienza a tener mayor incidencia en las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Los equipos mejor posicionados buscarán sostener su rendimiento, mientras que aquellos que todavía no consiguieron regularidad tendrán una nueva oportunidad para recuperar terreno.
La quinta fecha ofrecerá así una agenda intensa, con 18 partidos distribuidos en dos franjas horarias y varios enfrentamientos entre clubes de distintas ligas europeas.