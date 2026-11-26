Se juega la 5ta. Fecha

Benfica, Milan y Juventus salen a escena en una nueva fecha de la Europa League

La fase regular del segundo torneo más importante de Europa continúa este jueves con una programación cargada. Olympiacos-Milan y Viktoria Plzen-Benfica aparecen entre los encuentros más atractivos de una jornada clave para las aspiraciones de los equipos en la clasificación.