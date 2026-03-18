Messi llegó a los 900 goles y puso a Inter Miami en ventaja ante Nashville

Lionel Messi volvió a hacer historia y lo hizo en una noche grande para Inter Miami. El capitán argentino abrió el marcador ante Nashville SC y alcanzó los 900 goles oficiales de su carrera, una cifra que lo coloca una vez más en una dimensión reservada para muy pocos futbolistas.
El tanto llegó a los 6 minutos del partido de vuelta por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, una serie que había comenzado con un 0-0 en Tennessee y que obligaba a Las Garzas a ganar en casa para asegurar el pase. Con ese gol tempranero, el equipo de Florida tomó el control del resultado y de la eliminatoria.
Un gol histórico en el Chase Stadium
La jugada que desembocó en el 900 tuvo la firma habitual de Messi en el área. El argentino apareció por el centro, se generó el espacio y definió con precisión para quebrar la resistencia de Nashville y encender al Chase Stadium, que esperaba una noche así desde el arranque.
El valor del gol fue doble. No solo rompió el cero en un cruce eliminatorio muy cerrado, sino que además selló una marca extraordinaria para la carrera del rosarino. A los 38 años, Messi se transformó en el segundo futbolista en actividad en alcanzar los 900 tantos oficiales.
Inter Miami necesitaba un golpe rápido
El equipo de Javier Mascherano llegaba a esta revancha con la obligación de destrabar una llave que había quedado igualada en la ida. En Nashville, Inter Miami había dominado por momentos, pero no encontró el gol y debió regresar a Florida con la serie totalmente abierta.
En ese contexto, el 1-0 tempranero funcionó como una descarga y como una señal competitiva. Inter Miami asumió el partido con la necesidad de imponer condiciones desde el inicio y encontró en su figura una respuesta inmediata, justo en una competencia que el club considera prioritaria dentro de su temporada 2026.
Un rival conocido y una serie con tensión
Nashville ya sabía lo que significaba enfrentarse a Messi en partidos decisivos. Desde la llegada del argentino a la MLS, el conjunto de Tennessee quedó varias veces del otro lado de actuaciones determinantes del 10, y este cruce de Concachampions volvió a exponer esa dificultad.
Para Inter Miami, además, el partido tenía peso simbólico y deportivo. El club buscaba avanzar a los cuartos de final de un torneo que todavía le resulta esquivo y que aparece como uno de los grandes objetivos internacionales del año. El gol 900 de Messi quedó así atado a una noche de clasificación en potencia.
Un número que agranda todavía más su legado
La barrera de los 900 vuelve a poner a Messi en una conversación histórica que no se agota. El argentino ya había quedado a un gol de esa cifra tras convertir ante DC United y, después del empate sin goles en la ida con Nashville, toda la expectativa se trasladó a esta revancha en Fort Lauderdale.
Su nuevo hito aparece, además, en plena vigencia competitiva. Messi no llegó a esta cifra como una figura ceremonial, sino como el líder futbolístico de un equipo que sigue dependiendo de su producción para avanzar en los partidos más exigentes. Eso fue exactamente lo que volvió a pasar ante Nashville.