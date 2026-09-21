En la continuidad de la fecha 22 de la Major League Soccer, Inter Miami rescató un punto de su visita al NU Stadium tras igualar 2-2 frente a San Diego en un encuentro electrizante. El conjunto de Florida, golpeado en los primeros tramos por la contundencia del equipo local, tuvo que apelar a la jerarquía individual para sobreponerse al trámite adverso. Con este resultado, el equipo mantiene su ritmo en la competencia luego de haberse consagrado recientemente en la Campeones Cup.
Otro gol de Messi para el empate de Inter Miami
Con un magistral tiro libre de Lionel Messi que significó su gol número 930 como profesional, el Inter Miami del Kily González reaccionó a tiempo y rescató un punto tras igualar frente a San Diego.
El entrenador de Las Garzas, el ex Unión Kily González, no dudo en volcar de entrada un marcado sello argentino en su esquema táctico. Desde el inicio, el DT puso en cancha a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Germán Berterame, buscando adueñarse de la pelota. Sin embargo, la figura de Anders Dreyer complicó los planes visitantes al convertir un doblete para San Diego que dejó en evidencia algunos desacoples defensivos en el cuadro de Florida.
La reacción de Inter Miami llegó a través de la pegada prodigiosa de su capitán. Lionel Messi volvió a deslumbrar con un golazo de tiro libre para descontar y alcanzar la emblemática marca de 930 goles en su carrera profesional. La remontada la selló Luis Suárez, quien aprovechó una gran asistencia de De Paul para definir con precisión y decretar el 2-2 definitivo, asegurando un valioso punto para el planteo del estratega argentino.