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Maximiliano Pullaro
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Fecha 22 de la MLS

Otro gol de Messi para el empate de Inter Miami

Con un magistral tiro libre de Lionel Messi que significó su gol número 930 como profesional, el Inter Miami del Kily González reaccionó a tiempo y rescató un punto tras igualar frente a San Diego.

Messi festeja el gol de tiro libre en Inter Miami Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesMessi festeja el gol de tiro libre en Inter Miami Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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En la continuidad de la fecha 22 de la Major League Soccer, Inter Miami rescató un punto de su visita al NU Stadium tras igualar 2-2 frente a San Diego en un encuentro electrizante. El conjunto de Florida, golpeado en los primeros tramos por la contundencia del equipo local, tuvo que apelar a la jerarquía individual para sobreponerse al trámite adverso. Con este resultado, el equipo mantiene su ritmo en la competencia luego de haberse consagrado recientemente en la Campeones Cup.

Sep 20, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) dribbles the ball against San Diego FC during the first half at Miami Freedom Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesMessi y otro gol en Inter Miami Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

El entrenador de Las Garzas, el ex Unión Kily González, no dudo en volcar de entrada un marcado sello argentino en su esquema táctico. Desde el inicio, el DT puso en cancha a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Germán Berterame, buscando adueñarse de la pelota. Sin embargo, la figura de Anders Dreyer complicó los planes visitantes al convertir un doblete para San Diego que dejó en evidencia algunos desacoples defensivos en el cuadro de Florida.

La reacción de Inter Miami llegó a través de la pegada prodigiosa de su capitán. Lionel Messi volvió a deslumbrar con un golazo de tiro libre para descontar y alcanzar la emblemática marca de 930 goles en su carrera profesional. La remontada la selló Luis Suárez, quien aprovechó una gran asistencia de De Paul para definir con precisión y decretar el 2-2 definitivo, asegurando un valioso punto para el planteo del estratega argentino.

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