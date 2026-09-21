Con 3 partidos continuará hoy la 10° fecha del Clausura
Aldosivi recibirá a Atlético Tucumán desde las 14:30, Barracas enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza a las 19 y por la noche Lanús jugará en la Fortaleza ante Estudiantes en el cierre de la fecha.
Aldosivi y Atlético Tucumán jugarán hoy desde las 14.30, en el José María Minella de Mar del Plata, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.
El conjunto marplatense llega después de una dura derrota por 4-3 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, y necesita volver a sumar para salir del fondo de la Tabla Anual. Además, acumula cinco puntos en nueve partidos, producto de un triunfo, dos empates y seis derrotas, y se encuentra en el último lugar de la Zona B.
Del otro lado, el "Decano" tiene 13 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B, aunque viene de perder 2-1 ante River como local por la novena jornada. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará recuperarse en Mar del Plata y mantenerse dentro de los puestos que clasifican a la siguiente instancia.
Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Hora: 14:30.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Sebastián Habib.
TV: TNT Sports Premium.
Independiente Rivadavia visita a Barracas con la chance de ser tercero
Barracas Central e Independiente Rivadavia se medirán desde las 19, en el Claudio Fabián Tapia, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports Premium, tendrá a Nicolás Lamolina como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Damián Ayude llega después de empatar 1-1 ante Banfield como visitante, resultado que lo dejó con 12 puntos en nueve partidos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas. De esta manera, Barracas Central se encuentra en el undécimo puesto de la Zona B y buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un presente positivo en el campeonato y suma 14 puntos, que lo ubican en el quinto lugar de la Zona B. La "Lepra" mendocina viene de derrotar 4-3 a Aldosivi como local, en un partido que le permitió sumar su cuarto triunfo en el certamen y mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual, una unidad por encima de Argentinos.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Hora: 19:00.
Estadio: Claudio Fabián Tapia.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
VAR: Silvio Trucco.
TV: TNT Sports Premium.
La fecha se cerrará en el Sur
Lanús y Estudiantes cerrarán la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura este lunes, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR.
El "Granate" llega con el ánimo renovado después de golear 3-0 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, resultado que le permitió alcanzar los 13 puntos y meterse nuevamente en los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará aprovechar la localía para sumar su tercera victoria al hilo en el torneo doméstico.
Por su parte, el elenco platense también llega envalentonado, ya que viene de derrotar 2-1 a Platense por el campeonato y posteriormente consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto de Alexander Medina venció 1-0 a Corinthians en Brasil con un gol de Alexis Castro y cerró la serie con un 2-1 global, por lo que ahora se medirá con Flamengo en la próxima instancia del certamen continental.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Hora: 21:15.
Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Sebastián Bresba.
TV: ESPN Premium.