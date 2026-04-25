El vóley argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Micaela Vogel, ex integrante de la Selección femenina y figura destacada de una generación clave de Las Panteras. La noticia generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo.
Murió Micaela Vogel, ex jugadora de Las Panteras, a los 42 años
La noticia generó conmoción en el ambiente deportivo, donde su trayectoria y legado dentro del vóley fueron recordados por colegas, clubes y dirigentes.
El fallecimiento fue informado por la Federación del Voleibol Argentino a través de un comunicado difundido en redes sociales. La ex deportista tenía 42 años y atravesaba una enfermedad grave, situación que ya era conocida en su entorno cercano.
Desde la entidad expresaron su pesar y acompañaron a familiares y allegados en este difícil momento, destacando su paso por la Selección y su compromiso con el deporte.
Una trayectoria destacada
A lo largo de su carrera, Vogel construyó un recorrido sólido tanto en el ámbito local como en el exterior. En Argentina, defendió los colores de instituciones reconocidas como GEBA y San Lorenzo, donde dejó una huella importante.
Además, logró dar el salto internacional al competir en la liga italiana, considerada una de las más exigentes del mundo en esta disciplina. Su experiencia en el exterior consolidó su perfil como jugadora de alto nivel.
Repercusión en el deporte
La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en la comunidad del vóley. Ex compañeras de equipo, entrenadores y distintos clubes manifestaron su tristeza a través de mensajes en redes sociales, recordando su calidad humana y su aporte dentro de la cancha.
El fallecimiento de Vogel deja un vacío en el deporte argentino y en quienes compartieron su trayectoria, en una despedida marcada por el reconocimiento a su legado.
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