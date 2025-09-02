Miguel Ángel Russo quedó internado en observación por una infección urinaria
El entrenador de Boca permanece en una clínica de Belgrano tras realizarse una serie de estudios. Los médicos detectaron una infección urinaria y decidieron dejarlo internado por al menos 24 horas. Se encuentra estable, acompañado por su familia.
Miguel Ángel Russo fue internado este martes en un centro de alta complejidad de Belgrano luego de que se le diagnosticara una infección urinaria. El técnico de Boca, que atraviesa su tercer ciclo en el club, llegó a la clínica a primera hora para realizarse chequeos de rutina y quedó en observación por indicación médica.
Diagnóstico y tratamiento
Según informó TyC Sports, el entrenador permanecerá internado un mínimo de 24 horas. El diagnóstico se confirmó a partir de un estudio de orina y, de inmediato, se le aplicó un tratamiento con antibióticos vía suero. Russo está en una sala común, acompañado por familiares, y los médicos evalúan darle el alta este miércoles si su evolución es favorable.
En la última semana, el DT se había sometido a otros estudios que habían arrojado resultados normales. Desde Boca no se difundió un parte oficial, aunque se espera que el técnico continúe con tratamiento ambulatorio en caso de recibir el alta.
Entrenamientos y preocupación en la hinchada
El plantel de Boca retomará los entrenamientos este miércoles en Ezeiza bajo las órdenes de Claudio Úbeda, ayudante de Russo. La ausencia del entrenador coincide con una serie de imágenes captadas durante el triunfo ante Aldosivi, donde se lo vio visiblemente cansado en el banco de suplentes.
Las cámaras de televisión lo enfocaron en pleno primer tiempo, cuando pareció quedarse dormido. Esa situación se replicó en redes sociales, donde los hinchas manifestaron su preocupación y reclamaron mayor cuidado para su salud.
Claudio Úbeda dirigirá la práctica del Xeneize en ausencia del DT
Un técnico en el centro de la escena
A los 68 años, Russo vive un nuevo paso por Boca y se mantiene activo en la conducción técnica. La internación preventiva encendió las alarmas en el mundo Xeneize, donde el apoyo y los mensajes de aliento se multiplicaron. Todo dependerá ahora de su evolución en las próximas horas para confirmar su regreso a la rutina.
