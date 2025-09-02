Preocupación en Boca

Miguel Ángel Russo quedó internado en observación por una infección urinaria

El entrenador de Boca permanece en una clínica de Belgrano tras realizarse una serie de estudios. Los médicos detectaron una infección urinaria y decidieron dejarlo internado por al menos 24 horas. Se encuentra estable, acompañado por su familia.