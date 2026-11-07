Boxeo / La historia de quien relató el round 12

Hernán Santos Nicolini: la voz de la hazaña de Carlos Monzón hace 56 años

El relator, fallecido hace siete meses a los 79 años, fue quien por Radio Rivadavia nos contó a todos los argentinos el tremendo nocaut que le propinó el santafesino al entonces campeón mediano, el italiano Nino Benvenuti, en Roma, el 7 de noviembre de 1970, para arrebatarle el título.