A 31 años de la tragedia

Carlos Monzón: el exjuez reveló detalles desconocidos de la investigación y explicó por qué descartó un atentado

El exmagistrado Daniel Rucci, salió al cruce de las sospechas que todavía rodean la muerte del excampeón mundial de boxeo y sostuvo que nunca aparecieron elementos objetivos que permitieran hablar de un atentado. En diálogo con Santa Fe Policiales, repasó las pruebas del expediente, respondió a los planteos de Francisco Constanzo y explicó por qué la investigación concluyó con un archivo y no con un sobreseimiento definitivo.