Dos jóvenes protagonizaron un violento accidente mientras circulaban en motocicleta por Villa Bonich, en el partido bonaerense de San Martín. El conductor intentó realizar un “willy”, una maniobra que consiste en levantar la rueda delantera del vehículo, pero no logró mantener el equilibrio y ambos cayeron sobre el asfalto.
Video: quiso hacer una acrobacia en moto y terminó chocando contra un auto estacionado
El episodio ocurrió en Villa Bonich, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. El conductor y su acompañante cayeron sobre el pavimento y uno de ellos no pudo levantarse de inmediato.
El episodio ocurrió sobre la calle Avellaneda, entre Diego Pombo y Adelina Hue. La secuencia quedó registrada en un video que mostró cómo los motociclistas salieron despedidos y golpearon con fuerza contra el pavimento.
Chocaron contra un auto estacionado
Después de que el conductor perdiera el control, la motocicleta derrapó y chocó contra un automóvil que estaba estacionado sobre la calle.
El joven que manejaba consiguió levantarse rápidamente y, en un primer momento, no parecía presentar lesiones. Su acompañante tuvo mayores dificultades: quedó tendido en el suelo, manifestó signos evidentes de dolor y no pudo incorporarse de inmediato.
Una maniobra peligrosa en plena calle
La acrobacia se realizó mientras ambos circulaban por una calle de la localidad y terminó en una caída que pudo haber tenido consecuencias más graves.
El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos de realizar maniobras de este tipo en la vía pública. Además del peligro para quienes viajan en la moto, estas acciones pueden comprometer la seguridad de peatones y otros conductores.