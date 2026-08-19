Insólita justificación

Santiago del Estero: un sacerdote chocó a jóvenes en moto y escapó del lugar

El episodio ocurrió en Sumampa y dejó a varios muchachos con golpes y lesiones. El conductor fue localizado horas más tarde en la ciudad de Pinto, explicado que llevaba la música a un volumen elevado y por eso no advirtió lo ocurrido.