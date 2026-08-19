Un sacerdote santiagueño quedó involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Sumampa, Santiago del Estero, donde la camioneta que conducía impactó contra un grupo de jóvenes que circulaba en motocicletas. Según la denuncia de uno de los familiares, el conductor se retiró del lugar sin asistir a los heridos y fue localizado horas más tarde en Pinto.
Santiago del Estero: un sacerdote chocó a jóvenes en moto y escapó del lugar
El episodio ocurrió en Sumampa y dejó a varios muchachos con golpes y lesiones. El conductor fue localizado horas más tarde en la ciudad de Pinto, explicado que llevaba la música a un volumen elevado y por eso no advirtió lo ocurrido.
El hecho ocurrió cerca de las 21 del lunes, en la intersección de la ruta 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación.
El impacto y el pedido de ayuda
Según relató el padre de una de lasc víctimas, los jóvenes regresaban a la ciudad después de jugar un partido de pádel y habían decidido visitar a un amigo que estaba enfermo.
De acuerdo con su denuncia, una camioneta blanca, que llevaba un rosario en la caja, habría embestido a los motociclistas. Como consecuencia del impacto, los jóvenes cayeron al pavimento y sufrieron golpes y distintas lesiones.
“Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda”, contó el hombre, quien relató que al llegar encontró a su hijo con el rostro ensangrentado.
Además aseguró que el conductor habría abandonado la zona sin detenerse para asistir a los heridos.
Encontraron la camioneta horas después
Tras el accidente, los familiares solicitaron la intervención policial y pidieron que se realizaran controles para localizar el vehículo.
Los efectivos iniciaron la búsqueda y finalmente encontraron la camioneta horas más tarde en la ciudad de Pinto. Fue entonces cuando los familiares conocieron que quien conducía era el padre Miguel Espíndola, un sacerdote conocido en Santiago del Estero.
“Grande fue mi sorpresa”, expresó el padre de la víctima al enterarse de la identidad del conductor.
Pese al impacto, ninguno de los jóvenes sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida. “Por suerte mi hijo y los otros chicos están todos bien. Están con dolor, pero están fuera de peligro”, señaló.
La investigación
La causa está a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien dispuso distintas medidas para reconstruir el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
Entre las diligencias ordenadas se encuentra un test de alcoholemia al conductor de la camioneta. El procedimiento debía realizarse con registro audiovisual y en presencia de dos testigos.
Según trascendió, el sacerdote habría explicado que llevaba la música a un volumen elevado y que, por ese motivo, no se habría percatado de lo ocurrido.
El padre Espíndola fue demorado de manera preventiva y, según la información disponible, recuperó la libertad durante las últimas horas.
La investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el impacto, qué ocurrió inmediatamente después y qué responsabilidades podrían corresponder.