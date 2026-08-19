La Justicia de Córdoba investiga un episodio ocurrido en un centro de cuidado infantil del barrio Ampliación Cabildo, donde una docente encontró un monedero con 71 envoltorios que contenían una sustancia que sería cocaína.
Encontraron 71 envoltorios de cocaína en un centro de cuidado infantil de Córdoba
El hallazgo ocurrió luego de que un menor de dos años tomara el objeto mientras jugaba. Una mujer regresó al lugar para reclamarlo y terminó detenida.
El objeto había quedado en el establecimiento luego de que una madre llevara a su hijo, de dos años, al lugar.
Un niño encontró el monedero mientras jugaba
De acuerdo con fuentes policiales, el menor encontró el monedero en el piso y comenzó a jugar con él. Al advertir la situación, una docente revisó el objeto y descubrió en su interior los pequeños envoltorios.
Las autoridades constataron posteriormente la presencia de cocaína en el contenido.
La mujer regresó para buscar el objeto
Luego de dejar a su hijo en el centro ubicado sobre la calle Bernasconi, la mujer se retiró del establecimiento. Sin embargo, regresó más tarde y solicitó que le entregaran el monedero que había perdido.
Ante esa situación, los docentes dieron aviso al 911. La Policía intervino en el lugar y la mujer fue detenida, quedando a disposición de la Justicia.
En el procedimiento también participó la Policía Federal Argentina (PFA).
Qué busca determinar la investigación
Ahora, la investigación apunta a establecer el origen de la droga y cuál era su destino. Además, las autoridades buscan determinar por qué el monedero con los envoltorios terminó dentro del centro de cuidado infantil.
La causa continúa bajo investigación judicial.