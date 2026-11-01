Morena Beltrán denunció haber recibido insultos y amenazas de parte de un grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata mientras trabajaba en la transmisión del partido ante Instituto, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Morena Beltrán denunció amenazas de hinchas de Estudiantes durante una transmisión
La periodista contó que recibió insultos y amenazas de muerte mientras comentaba el partido ante Instituto. Después del encuentro publicó un descargo en sus redes.
El episodio ocurrió durante el primer tiempo, cuando crecían las protestas contra el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Beltrán interrumpió brevemente su comentario y advirtió al aire que la situación había superado el límite de la crítica deportiva.
“La falta de respeto no es tolerable”
“Perdón si se metió algo en el micrófono. La falta de respeto no es tolerable”, expresó la periodista durante la transmisión. También cuestionó que los insultos estuvieran dirigidos hacia quienes realizaban su trabajo desde la cabina.
Según relató después, varias personas se acercaron hasta la puerta del sector de prensa y comenzaron a increparla. “Hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar”, contó en un video que publicó luego en sus redes sociales.
Beltrán agregó que las agresiones fueron escalando y que la situación le generó angustia. Durante algunos minutos dejó de intervenir en la transmisión, mientras el relator Juan Pablo Marrón también hizo referencia al clima de tensión que se vivía en el estadio.
El descargo después del partido
Una vez terminado el encuentro, la comentarista explicó que entendía el enojo de los hinchas por el desarrollo del partido y las decisiones arbitrales, pero marcó una diferencia entre el reclamo y las amenazas.
“Es muy difícil hablar de fútbol”, sostuvo Beltrán, quien aseguró que intenta ejercer el periodismo desde un lugar “cercano, respetuoso y ético”. También señaló que había trabajado anteriormente en el estadio de Estudiantes sin atravesar situaciones similares.
La periodista contó además que algunos simpatizantes se acercaron posteriormente para pedirle disculpas por lo ocurrido.
Un partido cargado de tensión
Estudiantes llegó a estar 3-0 abajo frente a Instituto y terminó igualando 3-3 pese a jugar con un futbolista menos por la expulsión de Santiago Núñez.
El encuentro se produjo además en medio de los cuestionamientos que la dirigencia de Estudiantes, encabezada por Juan Sebastián Verón, viene realizando sobre la organización del fútbol argentino y el nivel de los arbitrajes.