Boca y River protagonizarán este domingo 1 de noviembre una nueva edición del Superclásico. El encuentro se disputará desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, con puntos importantes para los objetivos de ambos en el cierre de la temporada.
Boca recibe a River: horario, TV y posibles formaciones de un duelo clave por el Clausura
Se enfrentarán este domingo a las 15 en La Bombonera. El local busca sostener su pelea por la tabla anual y la visita necesita sumar para acercarse a la Libertadores 2027.
Nicolás Ramírez será el árbitro y Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión podrá seguirse por ESPN Premium y TNT Sports, con el Pack Fútbol contratado.
Cómo llegan los dos equipos
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 1 a 0 a Independiente en Avellaneda, con un gol de Facundo Herrera. Ya clasificado a los octavos de final del Clausura, buscará mejorar su ubicación y sostener sus aspiraciones en la tabla anual.
El Xeneize también tiene por delante la final de la Copa Sudamericana y las semifinales de la Copa Argentina. Con 27 puntos en la Zona A del torneo local, afrontará el clásico dentro de una agenda que todavía lo mantiene en distintos frentes.
River llega después de dos triunfos consecutivos: superó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba y derrotó 1 a 0 a Racing en el Monumental. El equipo de Leonardo Ponzio suma 23 unidades en el Clausura y necesita seguir sumando para sus objetivos locales y continentales.
Las dudas antes de la salida a la cancha
Arruabarrena prepara una formación con Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en el mediocampo. En ataque, Miguel Merentiel aparece como referencia, mientras Alan Velasco, Sebastián Villa y Leonel Flores integran las alternativas para acompañarlo.
Ponzio, en tanto, recupera a Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. La principal dificultad está en la mitad de la cancha: Fausto Vera está descartado por lesión y Aníbal Moreno arrastra una molestia lumbar. Lucas Silva aparece como opción para ocupar ese sector.
Las posibles formaciones
Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
River saldría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.