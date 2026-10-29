La Liga Profesional aprobó este jueves un nuevo formato para la temporada 2027, que eliminará la división en dos zonas y permitirá que los 30 equipos se enfrenten durante el año. La decisión fue tomada en una reunión de dirigentes en Puerto Madero y tuvo un único voto en contra: el de River.
La Liga Profesional aprobó un torneo sin zonas: todos contra todos y con playoffs
Habrá 30 clubes y se mantendrán el Apertura y el Clausura, con cruces eliminatorios. River fue el único que votó en contra y reclamó reducir la cantidad de participantes.
El esquema conservará los torneos Apertura y Clausura, ambos con playoffs, y el título de campeón de Liga para el primero de la tabla anual. La fase regular tendrá 30 fechas: cada club jugará contra sus otros 29 rivales y disputará un encuentro adicional de clásicos o emparejamientos.
Cómo se definirán los títulos
Después de la fecha 15 habrá un corte para determinar los 16 clasificados a las instancias eliminatorias del Apertura. Al completarse la jornada 30 se conformará el cuadro del Clausura. Las semifinales y las finales se jugarán en estadios neutrales, otra modificación respecto del sistema anterior.
La fecha adicional permitirá que los clásicos o cruces emparejados se disputen dos veces en el año, con una localía para cada equipo. El conjunto que termine primero en la tabla acumulada recibirá el título de campeón de Liga después de haberse enfrentado con todos los participantes.
Por qué River votó en contra
El representante de River, Ignacio Villarroel, planteó la posición del club a favor de una Primera División con 20 equipos. Según explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, durante la reunión se sometió a consideración una moción sobre diez descensos, que no obtuvo respaldo del resto.
“Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, sostuvo Malaspina. Para la dirigencia de Núñez, la eliminación de las zonas no resuelve el problema estructural que atribuye a la cantidad de clubes que participan de la máxima categoría.
Matías Mariotto, presidente de Banfield, defendió la continuidad de los 30 participantes y sostuvo que esa composición favorece el federalismo y las estructuras de las instituciones formadoras. También confirmó que River fue el único club que respaldó la propuesta de reducir el número de equipos.
Los aspectos pendientes
El reparto de los cupos internacionales continuaría con lugares para los campeones del Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, además de los mejores ubicados en la tabla anual. La nueva organización mantendrá así las vías de clasificación mediante títulos y posiciones acumuladas durante la temporada.
Entre los puntos que restan definir aparecen el régimen de descensos y el tratamiento de la reducción de partidos computables. Mientras en 2026 cada equipo disputa 32 encuentros para la tabla anual y los promedios, el formato aprobado contempla 30 jornadas de fase regular para el próximo año.