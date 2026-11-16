Histórica primera edición en la geografía provincial

El Mountain Bike levantó la Copa Lotería de Santa Fe en Jaaukanigás

Sed esarrolló la tercera edición del Desafío “Héroes del Jaaukanigás”, que a su vez significó la sexta y última fecha de la Copa Lotería de Santa Fe MTB 2026 donde se consagraron los campeones.