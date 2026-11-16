La etapa se disputó este domingo 15 de noviembre en Reconquista y Avellaneda, con la participación de ciclistas provenientes de 34 ciudades y localidades de distintas provincias argentinas.
El Mountain Bike levantó la Copa Lotería de Santa Fe en Jaaukanigás
Sed esarrolló la tercera edición del Desafío “Héroes del Jaaukanigás”, que a su vez significó la sexta y última fecha de la Copa Lotería de Santa Fe MTB 2026 donde se consagraron los campeones.
El norte santafesino volvió a vivir una gran jornada de Mountain Bike con la realización de la 3era. edición del llamado “Desafío Héroes del Jaaukanigás”, una competencia que reunió a corredores de diferentes puntos del país para afrontar un exigente recorrido que combinó caminos rurales, senderos naturales y sectores a orillas del emblemático Arroyo El Rey.
Con epicentro en las instalaciones del Club Atlético y Tiro Reconquista, el evento convocó a deportistas de distintas categorías, desde juveniles hasta experimentados corredores Master, en una jornada que tuvo al esfuerzo, la superación personal y la pasión por el ciclismo como protagonistas.
La victoria en la clasificación general masculina quedó en manos de Jorge Mathieu, de Esperanza, Santa Fe, quien se impuso con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 41 segundos. El podio masculino se completó con Jorge Bordesse, en segundo lugar, con un registro de 2h 28m 00s; José Luis Picoli fue tercero, con 2h 35m 02s.
En la clasificación general femenina, la gran ganadora fue Elsa Marina González, de Formosa, quien completó el recorrido en 2 horas, 51 minutos y 12 segundos, adjudicándose la victoria de esta tercera edición.
El segundo puesto fue para Luisina Simondi, con 2h 56m 14s, mientras que Gisela Luna completó el podio femenino. Las clasificaciones oficiales registraron 116 corredores distribuidos en 22 categorías, consolidando una nueva edición de esta propuesta deportiva que busca posicionar al norte de Santa Fe como escenario de grandes desafíos de Mountain Bike.
A su vez, en el marco del “Desafío Héroes del Jaaukanigás” se desarrolló también la *sexta y última fecha del Campeonato Provincial MTB Santa Fe 2026 Copa Lotería de Santa Fe, que puso punto final a una temporada de seis competencias disputadas en diferentes localidades de la provincia.
El certamen tuvo su recorrido por Ceres, San Justo, Venado Tuerto, Pueblo Andino, Esperanza y Reconquista-Avellaneda, donde se disputó la fecha coronación.
La última competencia permitió definir los títulos provinciales de las clasificaciones generales masculina y femenina, Grand Master masculino y las distintas categorías del campeonato, reconociendo la regularidad, la participación y el rendimiento deportivo a lo largo de toda la temporada.
Entre los grandes protagonistas se destacó Jorge Mathieu, quien no solamente se quedó con la victoria del Desafío, sino que también se consagró campeón provincial de la General Masculina y de la categoría Pro, cerrando una excelente temporada.
En la general femenina, el campeonato provincial quedó en manos de Luisina Simondi, quien también obtuvo el título de campeona provincial Elite Femenina, luego de una temporada de destacada regularidad y protagonismo.
Uno de los aspectos más destacados de esta tercera edición fue la participación de corredores provenientes de 34 ciudades y localidades de distintas provincias argentinas, reflejando el alcance regional y nacional que ha logrado la competencia.
Participaron representantes de Ambrosetti, Avellaneda, Brinkmann (Córdoba), Corrientes Capital, Ceres, Cipolletti (Río Negro), Elisa, Esperanza, Felicia, Florencia, Formosa, Goya, Humberto Primo, Malabrigo, Mercedes (Buenos Aires), Laguna Paiva, Oliveros, Pueblo Arequito, Pueblo Andino, Rafaela, Reconquista, Recreo, San Cristóbal, San Justo, Sarmiento, Santa Fe, Sunchales, Tacural, Tortugas, Tostado, Ushuaia (Tierra del Fuego), Venado Tuerto, Vera y Villa Ocampo.
La llegada de competidores desde puntos tan distantes como Ushuaia, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Formosa refleja la proyección del “Desafío Héroes del Jaaukanigás” y su potencial para promover el deporte y el turismo en el norte santafesino.
Más allá de los resultados deportivos, el Desafío mantiene una identidad propia: invitar a cada ciclista a superar sus límites, afrontar las dificultades del terreno y experimentar la satisfacción de cruzar la meta y recibir su medalla finisher, símbolo del esfuerzo y de haber completado el desafío.
Los senderos naturales, los caminos rurales de Reconquista y Avellaneda y el entorno del Arroyo El Rey volvieron a convertirse en protagonistas de una competencia que combina deporte, naturaleza, turismo y espíritu de superación.
Por su parte, Mariano Martín Carbonell se consagró campeón provincial de la General Grand Master +50 y de la categoría Master C1, ratificando su desempeño a lo largo del certamen.
En la categoría *Elite Masculina, el título provincial fue para Yoel Rojas, otro de los destacados protagonistas del Mountain Bike santafesino.
De esta manera, el Campeonato Provincial MTB Santa Fe 2026 completó sus seis fechas, reconociendo la constancia, el esfuerzo y el rendimiento de los ciclistas que participaron a lo largo de toda la temporada.
La fecha coronación permitió reunir a los protagonistas del campeonato en un mismo escenario, poniendo el broche final a un año de intensa actividad para el Mountain Bike santafesino.
La organización del “Desafío Héroes del Jaaukanigás” (3era. Edición) estuvo a cargo de la Subcomisión de Mountain Bike del Club Atlético y Tiro Reconquista, con el trabajo de un importante equipo humano que participó en la preparación del circuito, la logística, la fiscalización, la seguridad y la atención de los corredores.
El evento contó con el acompañamiento de las Secretarías de Deportes de Reconquista, Avellaneda y Santa Fe, y con el apoyo de Lotería de Santa Fe y Santa Fe Provincia, instituciones que contribuyeron a la realización de esta tercera edición del Desafío y de la fecha coronación del Campeonato Provincial MTB Santa Fe 2026.
La realización del evento fue posible gracias al trabajo de la Subcomisión de MTB del Club Atlético y Tiro Reconquista, encabezada por su presidente Diego Sánchez, junto a Flavia Nardelli, Waldemar Espinosa y todo el equipo de colaboradores, con el acompañamiento de instituciones públicas y empresas privadas comprometidas con el crecimiento del ciclismo en la región.
Desde la organización del *Desafío Héroes del Jaaukanigás” y la Copa Lotería de Santa Fe MTB 2026, se expresó un especial agradecimiento al Gobernador Maximiliano Pullaro, por el respaldo brindado al deporte santafesino.
Del mismo modo a Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, por su permanente predisposición y acompañamiento; a Lotería de Santa Fe con su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, por el apoyo incondicional; y al senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio “Chacho” Marcón.