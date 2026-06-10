José Mourinho puso punto final a su etapa en Benfica y su regreso al Real Madrid parece cuestión de horas. El entrenador portugués utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de la institución lisboeta, donde trabajó durante las últimas dos temporadas, mientras en España ya se prepara su presentación como nuevo director técnico del conjunto merengue.
Mourinho se despidió de Benfica y quedó a un paso de regresar al Real Madrid
El entrenador portugués cerró su ciclo en el conjunto lisboeta y todo indica que será presentado en las próximas horas como nuevo técnico del club español
La salida de Mourinho se produce luego de que Florentino Pérez fuera ratificado al frente del Real Madrid y avanzara con la contratación del experimentado entrenador para encabezar una nueva etapa deportiva del club.
Una despedida marcada por el agradecimiento
A través de una publicación en Instagram, Mourinho expresó su gratitud hacia la dirigencia, los jugadores y todo el entorno de Benfica, destacando especialmente el vínculo construido durante su ciclo.
“Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio”, escribió el técnico portugués.
En su mensaje también valoró el trabajo realizado junto a los dirigentes y colaboradores de la institución, resaltando el compromiso y la profesionalidad de quienes compartieron el proyecto deportivo.
Fiel a su estilo, Mourinho cerró la despedida con una frase dedicada a sus futbolistas: “Me llevo conmigo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre”.
Benfica confirmó la salida
Poco después del mensaje del entrenador, Benfica oficializó la rescisión del vínculo y confirmó la ejecución de la cláusula de salida.
Según informó la institución portuguesa, el Real Madrid abonará 15 millones de euros para liberar al técnico, una cifra que permite concretar el regreso de Mourinho al club donde ya dirigió entre 2010 y 2013.
El comunicado difundido por la entidad fue breve pero significativo: “Gracias, José Mourinho”, publicó el club en sus canales oficiales, acompañando el mensaje con imágenes de su paso por la institución.
El regreso de un viejo conocido
La vuelta de Mourinho representa uno de los movimientos más resonantes del mercado de entrenadores europeo. Durante su primera etapa en el Real Madrid conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar una intensa rivalidad deportiva con el Barcelona de Pep Guardiola.
Ahora, más de una década después de su salida, el portugués regresa con el desafío de encabezar una nueva reconstrucción deportiva y devolver al conjunto blanco a los primeros planos del fútbol continental.
De acuerdo con medios españoles y portugueses, el acuerdo entre ambas partes contempla un contrato por tres temporadas, que se extenderá hasta junio de 2029.
Presentación inminente
Si no surgen contratiempos de última hora, Mourinho será presentado oficialmente este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, donde volverá a encontrarse con la afición madridista.
La expectativa es enorme tanto en España como en el resto de Europa. Con una trayectoria que incluye pasos por clubes de la talla de FC Porto, Chelsea FC, Inter de Milán, Manchester United y AS Roma, Mourinho afrontará un nuevo desafío en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.
El regreso de “The Special One” marca el inicio de una nueva etapa para el Real Madrid, que apuesta por la experiencia, el liderazgo y la personalidad de uno de los entrenadores más influyentes del siglo XXI.