La cuenta regresiva llegó a su fin y la 20° edición del Mundial de Pelota Vasca se realiza por primera vez en Argentina hasta el 24 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el Club Ciudad y el Club Banco Provincia como sedes. El torneo cuenta con 480 participantes de 15 delegaciones que competirán en nueve modalidades, femeninas y masculinas.
Comenzó el Mundial de Pelota Vasca en Argentina: participan 480 deportistas de 15 delegaciones
La 20ª edición del campeonato se disputa por primera vez en el país hasta el 24 de octubre, con sedes en el CeNARD, el Club Ciudad de Buenos Aires y el Club Banco Provincia. Argentina compite con un equipo de 40 jugadores en ocho disciplinas.
“Es un hecho que va a marcar un antes y un después en nuestro deporte, es un desafío grandísimo así que tanto yo como mi equipo nos sentimos orgullosos de poder llevarlo a cabo. Es un hito para nuestro deporte poder tener este torneo en casa después de tantos años y esperamos que no sea el último”, expresó el presidente de la Confederación Argentina de Pelota (CAP), Pablo Lambardi.
El campeonato, que es organizado por la CAP y la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), tendrá la participación de pelotaris de Argentina, España, Euskadi, Francia, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Bolivia, en nueve modalidades (mano, paleta de goma, paleta de cuero, pala corta, frontenis, frontball, cesta punta, xare y pelota adaptada).
“Entre los jugadores hay mucha expectativa con venir a jugar a la Argentina, para ellos era algo soñado, así que creo que si tuviera que definir lo que significa este torneo es cumplir un sueño, el nuestro y el del mundo de la pelota”, agregó Lambardi.
Argentina contará con un equipo integrado por 40 jugadores que competirán en 8 de las nueve disciplinas del certamen. “Como dijo Messi en su último partido, vestir la camiseta celeste y blanca es lo más lindo del mundo, creo que te despiertan un montón de emociones y sentimientos. Tengo la suerte de vestir esta camiseta hace 10 años y para mi es la sensación más linda del mundo”, contó Facundo Andreasen, integrante del equipo de de cuero trinquete y campeón del mundo junto a Alfredo Villegas en 2022.
“Va a ser un Mundial muy distinto por ser locales, creo que también vamos a sentir como parte del equipo a la hinchada, la gente le va a dar una calidez al torneo que no se ve en otro lugar del mundo” cuenta María Lis García, integrante del equipo goma trinquete, y agrega que “es algo muy importante la visibilidad que vamos a tener. Deseo que, además de las renovaciones que hubo en Ciudad y en el CeNARD, los jóvenes se puedan ver reflejados y que sueñen con estar en este lugar dentro de unos años”.