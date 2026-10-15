Deporte internacional

Comenzó el Mundial de Pelota Vasca en Argentina: participan 480 deportistas de 15 delegaciones

La 20ª edición del campeonato se disputa por primera vez en el país hasta el 24 de octubre, con sedes en el CeNARD, el Club Ciudad de Buenos Aires y el Club Banco Provincia. Argentina compite con un equipo de 40 jugadores en ocho disciplinas.