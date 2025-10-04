Argentina define ante Italia y ya analiza sus posibles rivales en octavos

El equipo de Diego Placente buscará asegurar el primer puesto del Grupo D del Mundial Sub-20 frente a Italia. Según el resultado, la Albiceleste podría enfrentar a un mejor tercero o a un líder de otro grupo en la fase de eliminación directa.
La Selección de Diego Placente, ya clasificada a octavos tras golear a Australia, buscará este sábado quedarse con el primer puesto del Grupo D ante Italia. Si empata, enfrentará a un mejor tercero; si pierde, se medirá con Estados Unidos.
La Selección Argentina Sub-20 aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile 2025 tras vencer con autoridad a Australia por 4-1 en Valparaíso.
Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Placente todavía debe definir si avanzará como primero o segundo del Grupo D, algo que resolverá esta noche cuando enfrente a Italia, que llega con cuatro puntos y necesita ganar para desplazar a la Albiceleste de la cima.
Más allá del resultado, el futuro inmediato de Argentina en el torneo ya comienza a delinearse con distintos escenarios posibles, según su posición final en el grupo.
Si el conjunto nacional logra al menos un empate ante la Azzurra, se asegurará el primer puesto del Grupo D. En ese caso, su rival en octavos saldrá entre los mejores terceros de los grupos B, E o F.
Hoy, los equipos mejor posicionados en esas zonas son Corea del Sur (4 puntos en el Grupo B), Paraguay (también con 4, pero mejor diferencia de gol), y los africanos Sudáfrica (Grupo E) y Nigeria (Grupo F).
El cruce de octavos, si Argentina clasifica primera, se disputará el miércoles 8 de octubre a las 16.30, en el estadio Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile, conocido como el hogar de la Universidad de Chile.
Aunque las combinaciones son múltiples, incluso podría darse un Argentina–Francia si se cumplen algunos resultados particulares: que Sudáfrica derrote a Estados Unidos y que Francia no gane ante Nueva Caledonia (equipo que ya recibió 13 goles en contra). Un escenario improbable, pero no imposible.
En caso de caer ante Italia, el equipo de Placente quedaría segundo en el grupo y, con ese resultado, su rival sería el líder del Grupo E, que por ahora es Estados Unidos.
Ese cruce tendría lugar el jueves 9 de octubre, también a las 16.30, pero en el Estadio El Teniente, de Rancagua.
Más allá del emparejamiento, el cuerpo técnico argentino busca mantener la línea de rendimiento mostrada ante Australia y seguir consolidando un estilo de juego ofensivo y equilibrado.
Pensando en asegurar la cima, Placente mantendría buena parte de la base titular. El once probable para enfrentar a Italia sería:
Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco.
DT: Diego Placente.
Argentina, que llega con confianza tras dos triunfos y un rendimiento creciente, sabe que la cita ante Italia no solo define posiciones: también marcará el camino de una ilusión que busca extenderse hasta las instancias decisivas del Mundial juvenil.
