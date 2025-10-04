LPF

Con cinco partidos continúa este sábado la fecha 11 del Clausura

La jornada arranca a las 14.30 en Junín con el partido entre Sarmiento-Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde las 16.45 en San Juan, San Martín recibe a Instituto. A las 19 habrá dos encuentros: Huracán-Banfield y Atlético Tucumán-Platense. La fecha se cierra desde las 21.15 con el partido entre Lanús y San Lorenzo.