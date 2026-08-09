Una jugada poco habitual se convirtió en protagonista este domingo en la segunda división del fútbol ruso. Nader Mohammadi, defensor iraní de Spartak Kostroma, realizó un lateral con una voltereta y terminó generando una asistencia ante SKA-Khabarovsk.
La increíble asistencia con un lateral con mortal que sorprendió al fútbol ruso
El iraní Nader Mohammadi utilizó una pirueta para enviar la pelota al área y generar un gol de Spartak Kostroma ante SKA-Khabarovsk. Su equipo ganó 3-1.
El futbolista utilizó el impulso de la pirueta para enviar la pelota directamente al área rival. La acción encontró a uno de sus compañeros y terminó en gol durante la victoria de Spartak Kostroma por 3-1 como visitante.
Un lateral fuera de lo común
La técnica consiste en apoyar el balón durante la carrera, realizar una voltereta hacia adelante y aprovechar ese movimiento para imprimirle mayor potencia al saque de banda.
Mohammadi no es nuevo en este tipo de ejecuciones. El defensor iraní ya había llamado la atención años atrás utilizando el mismo recurso en el fútbol de su país.
El jugador, de 29 años, se incorporó recientemente a Spartak Kostroma procedente de Zob Ahan y rápidamente volvió a hacerse viral gracias a una de sus principales especialidades.
Una técnica con antecedentes
Los laterales con voltereta tuvieron otros exponentes a lo largo de la historia. Uno de los más conocidos fue el estonio Risto Kallaste, quien utilizó regularmente este tipo de lanzamiento durante su carrera.
También Steve Watson recurrió al movimiento durante su etapa en Newcastle a comienzos de la década de 1990. La maniobra permite generar una velocidad y una distancia mayores que las de un lateral convencional.
Triunfo para Spartak Kostroma
La acción de Mohammadi se produjo en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la competencia rusa.
Spartak Kostroma terminó imponiéndose 3-1 en su visita a SKA-Khabarovsk y la asistencia del iraní quedó como una de las imágenes más difundidas de la jornada.