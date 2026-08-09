Una situación insólita se produjo este sábado durante el encuentro entre Uruguay Montevideo y Paysandú FC por la fecha 13 de la Segunda División Profesional de Uruguay. Un rechazo terminó enviando la pelota fuera del Parque ANCAP y directamente hacia la Ruta 1.
Despejaron la pelota, cayó en plena ruta y provocó un choque durante un partido del ascenso
Ocurrió en el Parque ANCAP, durante Uruguay Montevideo-Paysandú FC por la Segunda División. El balón salió del estadio, obligó a frenar a un auto y otro vehículo lo impactó desde atrás.
El balón apareció en medio del tránsito y obligó a uno de los conductores a frenar para evitar impactarlo. Otro vehículo que circulaba detrás no alcanzó a detenerse y terminó chocándolo desde atrás. La secuencia quedó registrada durante la transmisión del partido.
Una pelota que terminó en la ruta
La particularidad del Parque ANCAP explica buena parte de la escena. El estadio donde Uruguay Montevideo ejerce su localía está ubicado sobre la Ruta 1, en los accesos del oeste de Montevideo, por lo que un despeje largo puede superar rápidamente los límites del predio.
En esta ocasión, el rechazo salió directamente hacia la calzada y sorprendió a los automovilistas que transitaban junto al estadio.
Medios que registraron el episodio señalaron que no hubo personas heridas y que el tránsito quedó afectado durante algunos minutos después de la colisión.
El partido siguió y hubo triunfo local
Más allá del episodio ocurrido fuera de la cancha, el encuentro pudo continuar con normalidad.
Uruguay Montevideo terminó imponiéndose por 1-0 ante Paysandú FC, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 13 de la fase regular de la Segunda División Profesional.
La jugada rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó comentarios por la particular ubicación del escenario y por una secuencia difícil de imaginar dentro de un partido profesional.
Un estadio particular
El Parque ANCAP es la cancha de Uruguay Montevideo y tiene capacidad para aproximadamente 1.500 espectadores. El predio fue inaugurado en 1991 y está emplazado en el sector oeste de la capital uruguaya, junto a una de las principales vías de acceso a la ciudad.
La cercanía entre el campo de juego y la Ruta 1 quedó nuevamente expuesta con un rechazo que terminó transformando una acción habitual del partido en un incidente vial.