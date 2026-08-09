Una escena insólita se produjo este sábado en el Brasileirao durante el partido entre Coritiba y Chapecoense. Jacy Maranhao convirtió un gol, corrió a festejar y terminó cayendo por una escalera ubicada detrás de una valla publicitaria.
Hizo un gol, saltó una valla, cayó hacia los vestuarios y terminó lesionado
Jacy Maranhao protagonizó una insólita secuencia en Coritiba-Chapecoense: festejó un gol, cayó por una escalera, debió salir lesionado y luego el VAR anuló el tanto.
El futbolista saltó la estructura sin advertir que detrás se encontraba el acceso hacia los vestuarios. La caída fue lo suficientemente fuerte como para que no pudiera continuar el encuentro.
El VAR completó la mala fortuna
La jugada había significado el 2-0 parcial para Coritiba, pero la celebración terminó teniendo una consecuencia inesperada.
Después del chequeo del VAR semiautomático, el tanto fue anulado por posición adelantada. Jacy, además, tuvo que abandonar el campo y fue reemplazado por Rodrigo Moledo debido a la lesión sufrida durante el festejo.
Coritiba, de todos modos, consiguió imponerse por 2-1 y se quedó con los tres puntos.
Una escena que ya había ocurrido
El episodio llamó todavía más la atención porque no fue la primera vez que un jugador de Coritiba cayó en ese mismo sector del estadio.
En 2014, durante un encuentro frente a San Pablo, el delantero camerunés Joel protagonizó una situación prácticamente idéntica.
También había saltado una valla durante un festejo y terminó cayendo por el mismo acceso hacia los vestuarios.
Cómo quedó Coritiba
Con la victoria ante Chapecoense, Coritiba alcanzó los 30 puntos y quedó ubicado en el octavo puesto del Brasileirao.
La jornada, sin embargo, quedó marcada por la secuencia protagonizada por Jacy y por la particular combinación entre el festejo, la lesión y la posterior anulación del gol.