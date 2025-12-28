#HOY:

Alvarado vs. Williams: escándalo en la NBA por una pelea a golpes en pleno partido

El base de New Orleans Pelicans y el pívot de Phoenix Suns fueron expulsados este sábado tras un violento cruce en mitad de cancha. La NBA analiza sanciones económicas y deportivas.

Alvarado y Williams fueron expulsados tras el violento cruce en Nueva Orleans. Foto: ReutersAlvarado y Williams fueron expulsados tras el violento cruce en Nueva Orleans. Foto: Reuters
Por: 

La NBA volvió a quedar en el centro de la polémica tras una brutal pelea entre Jose Alvarado, base de los New Orleans Pelicans, y Mark Williams, pívot de los Phoenix Suns. Ambos fueron expulsados durante el partido disputado este sábado en Nueva Orleans, tras un tenso cruce físico y verbal que terminó con golpes.

El incidente se produjo a poco más de dos minutos del cierre del tercer cuarto, en un duelo que terminó 123-114 a favor de los Suns, que vencieron dos veces seguidas en territorio rival.

Un empujón, una protesta y una piña

Todo comenzó cuando Williams (2.13 metros) empujó con ambas manos a Alvarado (1.83 metros) para ganar posición. El boricua protestó la falta ante los árbitros, pero rápidamente se dio vuelta y fue directo a encarar al interno rival.

La tensión escaló de inmediato: hubo gritos, empujones y piñas al aire, aunque uno de los golpes de Alvarado impactó de lleno en la humanidad del pívot, generando un revuelo inmediato en la cancha.

Dec 27, 2025; New Orleans, Louisiana, USA; New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado (15) gets into a scrum with Phoenix Suns center Mark Williams (15) over a play during the second half at Smoothie King Center. Mandatory Credit: Stephen Lew-Imagn ImagesLa NBA definirá en las próximas horas las sanciones para ambos jugadores. Foto: Reuters

Expulsiones y posible sanción

Ambos jugadores fueron expulsados automáticamente por el cuerpo arbitral. Aunque los equipos y los propios árbitros intentaron controlar la situación, se espera que la NBA aplique sanciones económicas y deportivas ejemplares para ambos.

Dec 27, 2025; New Orleans, Louisiana, USA; New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado (15) gets into a scrum with Phoenix Suns center Mark Williams (not pictured) over a play during the second half at Smoothie King Center. Mandatory Credit: Stephen Lew-Imagn ImagesEl base boricua impactó con una piña al pívot rival de 2.13 metros. Foto: Reuters

El enfrentamiento se dio en el marco de una serie “back to back” entre Pelicans y Suns, que se enfrentaron en noches consecutivas. Los dos juegos fueron ganados por Phoenix, en un contexto de creciente tensión entre ambas franquicias.

