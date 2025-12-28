Alvarado vs. Williams: escándalo en la NBA por una pelea a golpes en pleno partido

La NBA volvió a quedar en el centro de la polémica tras una brutal pelea entre Jose Alvarado, base de los New Orleans Pelicans, y Mark Williams, pívot de los Phoenix Suns. Ambos fueron expulsados durante el partido disputado este sábado en Nueva Orleans, tras un tenso cruce físico y verbal que terminó con golpes.
El incidente se produjo a poco más de dos minutos del cierre del tercer cuarto, en un duelo que terminó 123-114 a favor de los Suns, que vencieron dos veces seguidas en territorio rival.
Un empujón, una protesta y una piña
Todo comenzó cuando Williams (2.13 metros) empujó con ambas manos a Alvarado (1.83 metros) para ganar posición. El boricua protestó la falta ante los árbitros, pero rápidamente se dio vuelta y fue directo a encarar al interno rival.
La tensión escaló de inmediato: hubo gritos, empujones y piñas al aire, aunque uno de los golpes de Alvarado impactó de lleno en la humanidad del pívot, generando un revuelo inmediato en la cancha.
La NBA definirá en las próximas horas las sanciones para ambos jugadores. Foto: Reuters
Expulsiones y posible sanción
Ambos jugadores fueron expulsados automáticamente por el cuerpo arbitral. Aunque los equipos y los propios árbitros intentaron controlar la situación, se espera que la NBA aplique sanciones económicas y deportivas ejemplares para ambos.
El base boricua impactó con una piña al pívot rival de 2.13 metros. Foto: Reuters
El enfrentamiento se dio en el marco de una serie “back to back” entre Pelicans y Suns, que se enfrentaron en noches consecutivas. Los dos juegos fueron ganados por Phoenix, en un contexto de creciente tensión entre ambas franquicias.