El ex futbolista Néstor Ortigoza irá a juicio en la causa en la que está acusado de ejercer violencia de género contra su ex pareja, Lucila Cassiau. La investigación comenzó a mediados de 2024, luego de que se difundieran videos en los que el exmediocampista aparece golpeando a la madre de sus hijos.
Néstor Ortigoza, a juicio por violencia de género: qué sostuvo ante la Justicia
La fiscalía concluyó la investigación y pidió la elevación del expediente a debate. El exfutbolista había presentado un escrito en el que cuestionó la validez de los videos difundidos.
La UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, que estuvo a cargo de la investigación, dio por finalizada la etapa de pesquisa y solicitó la elevación a juicio del expediente.
De qué está acusado
Ortigoza está acusado de los delitos de lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género contra Cassiau.
El pedido de la fiscalía se produjo después de que el exjugador se negara a declarar durante la audiencia indagatoria realizada el 5 de agosto.
Días más tarde, presentó un escrito ante la Justicia en el que aseguró que los videos que se habían viralizado estaban editados y negó haber ejercido violencia contra su ex pareja y sus dos hijos.
Sin embargo, los argumentos presentados por el exmediocampista no fueron suficientes para la fiscalía, que avanzó con el pedido para que sea sometido a juicio.
Manutención de sus hijos
En paralelo al expediente por violencia de género, Ortigoza fue inscripto en marzo de este año como deudor alimentario moroso.
Además, tiene prohibida la salida del país debido a incumplimientos relacionados con el pago de la manutención de sus hijos.
Las otras polémicas que protagonizó
Durante los últimos años, el exmediocampista también quedó involucrado en diferentes episodios que generaron repercusión.
Uno de ellos ocurrió meses atrás en el boliche Tropitango, donde tuvo que ser retirado luego de una pelea multitudinaria.
Según trascendió, Ortigoza había participado de una discusión en la que habría intentado defender a su pareja, Rocío Oliva. Finalmente, cinco efectivos de seguridad debieron sacarlo del establecimiento.
Sus cruces con Marcelo Moretti
Otro de los conflictos que protagonizó fue el que mantuvo con Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo.
Ambos tuvieron varios enfrentamientos públicos y algunos de esos cruces terminaron llegando a la Justicia.
Ahora, con la investigación por violencia de género concluida y el pedido de elevación a juicio presentado por la fiscalía, Ortigoza deberá afrontar una nueva instancia judicial.