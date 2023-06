Bajón en la Liga Profesional

Newell’s: entre las “lagunas” futbolísticas y las quejas por el VAR

La “Lepra” no pudo aprovechar el envión que significó la impecable clasificación a octavos en la Copa Sudamericana y empató de local con Unión. “Cuando el árbitro se equivoca no pasa nada, pero si yo me equivoco me echan”, protestó Heinze.