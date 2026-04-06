Newell’s consiguió un triunfo clave en Santiago del Estero, derrotó 3 a 1 a Central Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y salió del fondo de la Zona A. El equipo rosarino volvió a mostrar una mejora en su rendimiento y encadenó dos victorias consecutivas en el certamen.
Newell’s ganó en Santiago, venció 3-1 a Central Córdoba y dejó el fondo de la Zona A
La Lepra sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo, se impuso en el Madre de Ciudades y tomó aire en la pelea por salir de la parte baja de la tabla.
La noche empezó a resolverse temprano para la Lepra. Franco García abrió el marcador en el primer tiempo, Oscar Salomón amplió antes del descanso y Francisco Scarpeccio liquidó la historia en tiempo agregado. El descuento local llegó a través de Diego Barrera en el complemento.
Newell’s pegó en los momentos justos
El equipo de Rosario encontró rápido la ventaja y eso le permitió jugar con mayor serenidad. El primer gol llegó tras una buena acción ofensiva que terminó con Franco García empujando la pelota al gol, en un arranque que dejó a Central Córdoba obligado a correr de atrás.
Antes del cierre de la primera mitad, Newell’s volvió a golpear. Oscar Salomón apareció de cabeza para marcar el 2 a 0 y estirar una diferencia que reflejaba mejor la eficacia del visitante, más allá de un trámite que también tuvo momentos de presión del conjunto santiagueño.
La situación se complicó todavía más para Central Córdoba sobre el final del primer tiempo, cuando Juan Pignani fue expulsado. Esa roja dejó al local con diez hombres para toda la segunda etapa y condicionó buena parte del desarrollo posterior.
El local descontó, pero la Lepra lo cerró en el final
En el complemento, Central Córdoba encontró el descuento por medio de Diego Barrera y logró meterle suspenso al partido. Newell’s ya no tuvo la misma fluidez que en la primera parte y debió atravesar un tramo de mayor tensión con el resultado todavía abierto.
Sin embargo, cuando el local intentaba sostener la esperanza, apareció el golpe definitivo. En tiempo agregado, Francisco Scarpeccio definió con precisión y sentenció el 3 a 1 para un triunfo que terminó siendo tan valioso como necesario para el equipo rosarino.
Una victoria que cambia el aire
El triunfo le permitió a Newell’s dejar el último puesto de la Zona A y tomar algo de impulso en una campaña que venía muy golpeada. Además, consolidó una pequeña reacción después de otro resultado positivo en la fecha anterior, algo que hasta hace poco parecía lejano.
Para Central Córdoba, en cambio, la derrota dejó un sabor muy amargo porque era una oportunidad importante para acomodarse mejor en la tabla. La expulsión, la falta de contundencia en los tramos decisivos y la fragilidad defensiva en momentos puntuales terminaron inclinando la noche hacia el lado rojinegro.