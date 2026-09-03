Nick Kyrgios quedó habilitado para regresar al circuito profesional después de cumplir la suspensión impuesta por un control antidopaje positivo en cocaína. La sanción finalizó este jueves 3 de septiembre.
Nick Kyrgios cumplió la suspensión por cocaína y puede volver al circuito
El australiano recibió una sanción de un mes por un control positivo en Mallorca. La ITIA consideró que el consumo ocurrió fuera de competencia.
El australiano había sido suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) redujo la pena de tres meses a uno luego de que ingresara a un programa de tratamiento aprobado por la entidad.
El control en Mallorca
La muestra fue tomada el 22 de junio durante el ATP 250 de Mallorca y reveló la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. El resultado fue confirmado el 17 de julio por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje.
Kyrgios reconoció ante los investigadores que había consumido cocaína durante una salida nocturna, días antes de competir. Un especialista independiente consideró que su explicación era compatible con la concentración detectada.
La ITIA determinó que el consumo ocurrió fuera de competencia. En estos casos, la sanción inicial de tres meses puede reducirse a uno cuando el deportista completa un programa de tratamiento.
Las consecuencias de la sanción
Kyrgios perdió los 6.570 euros obtenidos en Mallorca y los puntos conseguidos en el torneo. El australiano quedó eliminado en la primera ronda ante su compatriota Adam Walton.
Cuando se conoció el caso, el tenista calificó lo ocurrido como un “gran error”, pidió disculpas y asumió la responsabilidad. También vinculó la situación con las dificultades atravesadas durante los últimos años por sus reiteradas lesiones.
El jugador de 31 años disputó solamente cuatro partidos individuales durante 2026. Su última presentación oficial fue en el cuadro de dobles de Wimbledon, donde compitió junto al kazajo Alexander Bublik.
Su regreso al circuito
Kyrgios todavía no informó en qué torneo volverá a jugar. Su reaparición se producirá después del US Open y podría concretarse durante la gira de canchas duras.
El australiano deberá definir su calendario para el tramo final de la temporada. Hasta el momento no confirmó su presencia en ninguno de los próximos certámenes del circuito ATP.