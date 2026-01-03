El Como de Nico Paz volvió a ganar y se prende en puestos de Europa

Como venció 1-0 a Udinese y se consolidó en la parte alta de la tabla en el marco de la fecha 18 de la Serie A, disputada este fin de semana en Italia.
El equipo del argentino llegó a 30 puntos en la liga de Italia y sueña con competir a nivel internacional.
El conjunto local, que ocupa el sexto puesto con 30 puntos, superó a un Udinese que permanece en el 11° lugar con 22 unidades, en un encuentro cerrado que se definió por la eficacia en el primer tiempo.
Durante la primera mitad, Como mostró mayor iniciativa y logró romper el cero a los 18 minutos, cuando Lucas Da Cunha (francés) convirtió desde el punto penal.
El gol le permitió al equipo manejar los tiempos del partido con mayor tranquilidad. En el complemento, Udinese intentó adelantarse en el campo y buscar el empate, pero se encontró con una defensa ordenada y sin fisuras. El local sostuvo la ventaja mínima y aseguró tres puntos clave para seguir en zona de clasificación europea.
Genoa y Pisa empataron 1-1 en un duelo parejo que dejó sensaciones encontradas. El conjunto genovés, ubicado en el 17° puesto con 15 puntos,
La ventaja llegó rápidamente con el gol de Lorenzo Colombo (italiano) a los 15 minutos, tras un inicio intenso. Sin embargo, Pisa reaccionó antes del descanso y alcanzó la igualdad a los 38 minutos mediante Mehdi Léris (argelino). En el segundo tiempo, el partido se volvió más disputado que jugado, con pocas situaciones claras y reparto de puntos que mantiene a Genoa en la zona baja.
Por su parte, Sassuolo y Parma igualaron 1-1, resultado que refleja la paridad entre ambos equipos en la mitad de la tabla. El local abrió el marcador a los 12 minutos con el tanto de Kristian Thorstvedt (noruego), aprovechando un buen arranque. La respuesta de Parma fue rápida y llegó a los 24 minutos, cuando Marco Pellegrino (argentino) marcó el empate. El resto del encuentro tuvo intensidad, pero sin precisión en los metros finales. Sassuolo se mantiene 9° con 23 puntos, mientras que Parma ocupa el 15° puesto con 18 unidades.
Tras la fecha 18, Milan lidera la Serie A con 38 puntos, seguido por Inter (36) y Napoli (34), en un campeonato que continúa mostrando equilibrio, resultados ajustados y una lucha abierta tanto en la cima como en la parte baja de la tabla.