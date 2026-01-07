Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón y se meten de lleno en la pelea del Dakar

El Rally Dakar 2026 vivió una jornada decisiva en la categoría Challenger T3 con el triunfo de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en la exigente etapa maratón desarrollada en la región de AlUla.
La dupla argentina logró su primera victoria en el Rally Dakar 2026 al imponerse en la exigente etapa maratón disputada en AlUla. El resultado les permitió recortar diferencias en la clasificación general del Challenger T3, que continúa liderando el saudí Yasir Seaidan. Se ubican 3ros. a menos de 7 minutos de la punta.
A bordo del Taurus T3, la dupla campeona del mundo de FIA W2RC mostró solidez, inteligencia estratégica y un ritmo sostenido a lo largo de los 451 kilómetros cronometrados, logrando su primer festejo en la presente edición de la competencia más dura del mundo.
La etapa maratón, una de las más temidas del calendario, exige a los binomios completar el recorrido sin asistencia externa y con reparaciones limitadas, poniendo a prueba tanto la confiabilidad mecánica como la capacidad de gestión del vehículo.
En ese contexto, el matrimonio cordobés supo capitalizar su experiencia y cruzó la meta como el mejor de la división.
Además del triunfo parcial, Cavigliasso y Pertegarini lograron descontar tiempo valioso en la clasificación general del Challenger T3, donde ahora ocupan el tercer puesto, a 6 minutos y 45 segundos del líder Yasir Seaidan. El saudí continúa al frente del clasificador, escoltado por el español Pau Navarro, en una lucha que promete mantenerse abierta en las próximas etapas.
La actuación argentina volvió a ser destacada dentro de la categoría mayor de UTV. El mendocino Bruno Jacomy, navegando al chileno Lucas del Río, finalizó en la cuarta posición, mientras que el pampeano David Zille, junto a Sebastián Cesana, culminó en el quinto lugar.
También se resalta la 12ª ubicación de Kevin Benavides, quien junto a Andrés Frini transita su primera experiencia en la especialidad, acumulando kilómetros clave para su adaptación. Pablo Copetti, en tanto, continúa en carrera con el objetivo de recuperar posiciones tras jornadas complicadas.
No todos pudieron completar una jornada favorable. La piloto neerlandesa Puck Klaassen y su navegante argentino Augusto Sanz sufrieron una detención tras superar el kilómetro 122, lo que los relegó significativamente en el clasificador.
Pese a las dificultades mecánicas, el binomio logró reparar el inconveniente y reintegrarse a la competencia, finalizando la etapa con un retraso superior a una hora y 45 minutos.
La jornada también estuvo marcada por una dura sanción.
La dupla conformada por el chileno Oscar Ral y el argentino Fernando Acosta no pudo largar debido a una descalificación impuesta por las autoridades de la prueba, tras constatarse una infracción al reglamento por recibir ayuda externa.
A pesar de las explicaciones brindadas por los pilotos y el equipo, la apelación no prosperó y ambos quedaron fuera del Dakar 2026.
Con la primera victoria en el bolsillo y una general que se ajusta, Cavigliasso y Pertegarini se consolidan como firmes candidatos en el Challenger T3, en un Dakar que continúa mostrando toda su dureza y donde cada etapa puede resultar determinante.