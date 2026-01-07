En la categoría Challeger

Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón y se meten de lleno en la pelea del Dakar

La dupla argentina logró su primera victoria en el Rally Dakar 2026 al imponerse en la exigente etapa maratón disputada en AlUla. El resultado les permitió recortar diferencias en la clasificación general del Challenger T3, que continúa liderando el saudí Yasir Seaidan. Se ubican 3ros. a menos de 7 minutos de la punta.