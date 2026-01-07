Steve Nielsen defendió a Franco Colapinto y apuntó al rendimiento del auto de Alpine

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 sin sumar puntos tras incorporarse como piloto titular de Alpine en reemplazo de Jack Doohan, en un contexto adverso para la escudería francesa.
Tras un complejo 2025 sin resultados dentro del top 10, Alpine ratificó su confianza en Franco Colapinto de cara a su primera temporada completa en la Fórmula 1. Desde la escudería destacaron su potencial y señalaron que el principal desafío pasó por la falta de competitividad del auto.
El equipo atravesó una de sus campañas más complejas en los últimos años, finalizando el campeonato de constructores con apenas 22 puntos y un rendimiento claramente por debajo de sus rivales directos.
El argentino, de 22 años, había generado expectativas tras su debut en la categoría en 2024 con Williams, cuando reemplazó a Logan Sargeant y mostró un impacto inmediato: clasificación a Q3 y puntos en su segunda carrera, en Azerbaiyán, además de sólidas actuaciones en Austin y el Gran Premio de Estados Unidos. Sin embargo, ese nivel no pudo trasladarse a Alpine durante la segunda mitad de 2025.
Pese a los resultados, el director general de Alpine, Steve Nielsen, dejó en claro que el equipo mantiene plena confianza en Colapinto y que el proyecto está pensado a mediano plazo. “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, explicó el directivo tras el cierre de la temporada en Abu Dhabi.
Nielsen destacó que, en algunas carreras, Colapinto estuvo a la par e incluso superó en ritmo a su compañero Pierre Gasly. “Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible. Para nosotros es fundamental tener dos pilotos sumando puntos”, afirmó, remarcando la necesidad de estabilidad en el segundo auto.
En ese sentido, el dirigente fue contundente: “Necesitamos darle tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos competitivos”.
Desde Alpine reconocieron que gran parte de las dificultades de Colapinto estuvieron directamente relacionadas con el bajo rendimiento del monoplaza. El equipo decidió frenar de manera temprana el desarrollo del A525 para enfocarse en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026, mientras que otras escuderías continuaron introduciendo mejoras.
Esta decisión dejó tanto a Gasly como a Colapinto relegados en el fondo del pelotón durante gran parte de la segunda mitad del campeonato. De hecho, Alpine solo logró sumar puntos en una carrera —el Gran Premio de Brasil— en las últimas 11 fechas del calendario.
“Creo que la realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos”, reconoció Nielsen. “Cuando el auto fue competitivo, ambos pilotos demostraron que podían rendir. Ahora necesitamos construir un auto mucho mejor, y recién entonces evaluar plenamente a los pilotos”.
Con una pretemporada completa por delante y el respaldo explícito del equipo, Colapinto afrontará en 2026 su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1, con el desafío de consolidarse definitivamente en la máxima categoría del automovilismo mundial.