Respaldo de cara a 2026

Steve Nielsen defendió a Franco Colapinto y apuntó al rendimiento del auto de Alpine

Tras un complejo 2025 sin resultados dentro del top 10, Alpine ratificó su confianza en Franco Colapinto de cara a su primera temporada completa en la Fórmula 1. Desde la escudería destacaron su potencial y señalaron que el principal desafío pasó por la falta de competitividad del auto.