Nicolás Tagliafico se refirió al presente del fútbol argentino y reconoció que cada vez sigue menos el campeonato local, en parte por los horarios y también por una estructura de competencia con la que aseguró sentirse menos identificado.
Tagliafico puso en duda el formato del fútbol argentino y condicionó un posible regreso
El lateral de la Selección dijo que perdió interés por el campeonato local, cuestionó su organización y dejó abierta la puerta para volver al país cuando finalice su contrato con Lyon.
“Veo el fútbol argentino muy poco, por los horarios. Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, afirmó el defensor durante una entrevista con Clank.
Las críticas al formato
Tagliafico comparó la organización actual con la que conoció durante sus primeros años como futbolista y señaló que percibe una caída en la calidad.
“No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad. Crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos y hoy es Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... empezás a perder un poco ese amor”, explicó.
El lateral apuntó así a la cantidad de equipos y a los cambios de formato como factores que dificultan seguir el desarrollo del campeonato.
La posibilidad de volver a Argentina
El futbolista también habló sobre su futuro y no descartó regresar al país una vez que termine su actual vínculo con Olympique de Lyon.
Su contrato vence en junio de 2027 y, según indicó, la decisión dependerá tanto del proyecto deportivo como del funcionamiento del club interesado.
“Puede ser que sí, dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, señaló.
La autocrítica por la final del Mundial
Durante la misma entrevista, Tagliafico analizó la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
“Tácticamente nos pasaron por arriba”, reconoció al explicar las dificultades que tuvo el equipo de Lionel Scaloni para imponer su juego.
También descartó interpretaciones externas sobre el resultado y atribuyó parte del rendimiento al desgaste acumulado durante el torneo.
Por qué España dominó el partido
Tagliafico señaló que España logró presionar alto y quitarle a Argentina la posibilidad de controlar la pelota, uno de los aspectos centrales del funcionamiento del equipo.
“Somos un equipo que nos gusta tener la posesión, controlar el juego. Cuando nos sacan el control tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en eso”, explicó.
El defensor admitió además que la Selección no encontró la tranquilidad necesaria para recuperar la pelota y sostuvo que España fue superior durante el desarrollo del encuentro.