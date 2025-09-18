En picada

El espejismo de la Copa Argentina se rompió y Newell’s empieza a cerrar otro año de terror

El equipo rosarino cayó sin atenuantes ante Belgrano en San Luis y los hinchas se quedaron sin la principal ilusión de festejar algo en este 2025. Al equipo del “Ogro” Fabbiani le queda el Torneo Clausura, donde hoy está afuera de los puestos de clasificación, pero ahora todo apunta a las elecciones de diciembre