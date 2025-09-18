El espejismo de la Copa Argentina se rompió y Newell’s empieza a cerrar otro año de terror
El equipo rosarino cayó sin atenuantes ante Belgrano en San Luis y los hinchas se quedaron sin la principal ilusión de festejar algo en este 2025. Al equipo del “Ogro” Fabbiani le queda el Torneo Clausura, donde hoy está afuera de los puestos de clasificación, pero ahora todo apunta a las elecciones de diciembre
Newell’s vio un espejismo y se tiró de cabeza a esa ilusión de encontrar un oasis en su desierto futbolístico. Fue hasta San Luis para intentar beber de un manantial puro y refrescante, que pudiera apagar el incendio de sus conflictos internos y de sus cíclicos errores. La victoria del viernes pasado ante Atlético Tucumán, por el campeonato local, había terminado de encender la esperanza de su fiel hinchada.
Pero este miércoles por la tarde, en la geografía árida del estadio “La Pedrera” de Villa Mercedes, los “leprosos” volvieron a caer en la cuenta de que todo fue una fantasía, un sueño febril, un castillo de cartón que se desplomó con la primera brisa puntana.
El equipo dirigido por Cristian Fabbiani, que apareció en Newell’s como un entrenador motivador e ideal para un momento de depresión insondable y terminó confundiendo a sus propios jugadores, se quedó afuera de la Copa Argentina. Belgrano de Córdoba lo venció de una manera tan clara y sencilla, que se explica desde un concepto básico: estuvo bien parado en la cancha y tuvo las ideas claras desde un principio, incluso en la adversidad del resultado.
Porque Newell’s hasta tuvo la fortuna de arrancar ganando el partido, con ese golazo de su delantero Carlos “Cocoliso” González, tras una muy buena combinación con Darío Benedetto, el otro ariete que eligió el “Ogro” para jugar este partido definitorio para la suerte “rojinegra” en esta temporada 2025. Sin embargo, el equipo se fue desinflando al ritmo del crecimiento del “Pirata” y de las pésimas decisiones que tomó Fabbiani.
Cambio insólito del “Ogro”
Cuando Belgrano logró empatar el encuentro, Newell’s perdió definitivamente el control del balón en la mitad de la cancha. En ese preciso momento, el técnico “leproso” decidió quitar un mediocampista y agregar un defensor central, antes de la finalización del primer tiempo.
Nada empujaba al DT a tomar esa decisión en ese instante. Lo lógico hubiera sido esperar al entretiempo para reacomodar las piezas y reordenar las ideas. Fue un cambio insólito del “Ogro”, que no interpretó lo que el trámite le pedía.
La salida de Fernández para el ingreso del grandote Noguera, cuando Belgrano atacaba por abajo con juego asociado y no por arriba, terminó de confundir a la “Lepra”. Ever Banega intentó pararse de cinco posicional, pero al ex futbolista de la selección no le dio el físico.
Newell’s fue un equipo mucho más permeable de lo que es habitualmente y el “Ruso” Zielinski, un entrenador de mil batallas, olió sangre y mandó a su equipo a liquidar la llave. Las camisetas celestes entraron por todos lados al área “leprosa” y los goles cordobeses cayeron por decantación.
No solo los de ahora, sino fundamentalmente todos los de arrastre. Los cambios incesantes de técnicos, los pésimos mercados de pases, las cinco derrotas consecutivas en clásicos contra el eterno rival, las decepciones repetidas. En fin; la sensación de que hace mucho tiempo que la “Lepra” no se sienta en la mesa de los clubes que pelean por cosas importantes.
Incertidumbre
Como para sumar más incertidumbre y confusión a este presente, Cristian Fabbiani se retiró del estadio puntano sin dar declaraciones a los medios. Quizás estaba muy derrumbado anímicamente como para enfrentar a las cámaras y a los micrófonos.
O tal vez no tenía una base conceptual para explicar los cambios que hizo y las determinaciones que tomó durante el desarrollo del partido más importante del año para Newell’s. Al “Ogro” se le está haciendo costumbre no hablar después de una derrota dolorosa y eso es todo un síntoma del momento “rojinegro”. Los pocos referentes que tiene el plantel no toman esa posta.
A Newell’s solo le queda la expectativa y la obligación de pelear por un lugar en los play off del Torneo Clausura.
oy está afuera de los puestos de clasificación, pero todavía faltan varios partidos y la “Lepra” está a solo un punto del octavo de la Zona “A”, que es el último que entra a los cruces de octavos de final de la competencia. A decir verdad, hoy Newell’s tiene más puntos que funcionamiento. Y eso, a mediano o largo plazo, no representa buenos augurios.
Por eso, lo que el hincha de Newell’s mira con mayor expectativa de acá a fin de año, son las elecciones del próximo 14 de diciembre. Si el actual presidente Ignacio Astore tenía alguna chance de ir por la reelección con la ampliación del estadio, en tres semanas esa débil posibilidad se esfumó con la derrota en el clásico y la eliminación de la Copa Argentina. Con una nueva dirigencia a partir de 2026, el club del Parque de la Independencia de Rosario intentará recuperar la gloria perdida en este tiempo.
