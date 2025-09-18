River perdió con Palmeiras en la ida de los cuartos de final

River perdió 2-1 ante Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.
River perdió 2-1 ante Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.
En el partido disputado en el estadio Monumental de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador a los 6 minutos de juego y Vitor Roque amplió la ventaja a los 40. En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó a los 43 minutos.
Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.
En lo pronto, River visitará el sábado a las 21.15 horas a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Por su parte, los del entrenador portugués Abel Ferreira sacaron un buen resultado para soñar con las semifinales de la Copa Libertadores. El próximo sábado desde las 21 horas, recibirá a Fortaleza en el Allianz Parque.
Estadio: Monumental, Capital Federal.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
VAR: Juan Soto (Venezuela)
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras (Brasil): Weverton; Kellven, Gustavo Gómez, Murilo Cequeira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, José López; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Gol en el primer tiempo: 6m. Gustavo Gómez (P); 40m. Vitor Roque (P)
Gol en el segundo tiempo: 43m. Lucas Martínez Quarta (R)
Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Juan Fernando Quintero por Enzo Pérez (R) y Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz (R); 12m. Facundo Colidio por Sebastián Driussi (R); 25m. Emiliano Martínez por Anibal Moreno (P); 30m. Raphael Veiga por Andreas Pereira (P) y Facundo Torres por Vitor Roque (P); 35m. Miguel Borja por Maximiliano Salas (R) y Santiago Lencina por Ignacio Fernández (R); 40m. Bruno Fuchs por Felipe Anderson (P) y Allan Elias por Lucas Evangelista (P).
