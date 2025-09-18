Copa Libertadores

River perdió con Palmeiras en la ida de los cuartos de final

En el estadio Monumental, el Millonario cayó 2-1 y definirá la serie en San Pablo la semana próxima. Por lo pronto, el sábado a las 21.15, visitará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbo