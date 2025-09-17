#HOY:

Horarios y TV: cargada agenda de partidos con Libertadores, Sudamericana y Champions

El miércoles tendrá actividad a nivel local e internacional desde la siesta hasta cerca de la medianoche.

River tiene su ida de la Libertadores y Atlético de Madrid es uno de los que debuta en la Champions.
 10:18
Por: 

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 presenta una cargada agenda de partidos de fútbol a nivel nacional e internacional.

La profunda oferta de encuentros televisados o transmitidos vía streaming correspondientes a la Copa Argentina, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Champions League y otras competiciones.

Cómo ver cada partido

CONMEBOL

  • River Plate vs Palmeiras - Copa Libertadores cuartos de final - 21:30 horas - Telefe, Fox Sports, Mitelefe.com, Mi Telefe App, PlutoTV, Disney+ Premium, Telefé YouTube
Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Libertad - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 21, 2025 Riveras Plate coach Marcelo Gallardo looks on before the match REUTERS/Rodrigo ValleMarcelo Gallardo. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle
  • Bolívar vs Atlético Mineiro - Copa Sudamericana cuartos de final - 19 horas - DSports
  • Independiente del Valle vs Once Caldas - Copa Sudamericana cuartos de final - 21:30 horas - ESPN 2, Disney+ Premium

UEFA

  • Olympiakos vs Pafos - Champions League primera fase - 13:45 - ESPN 2, Disney+ Premium
  • Slavia Praha vs Bodo Glimt - Champions League primera fase - 13:45 - ESPN3 Sudamérica, ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar
  • Ajax vs Inter Milán - Champions League primera fase - 16:00 - ESPN 2, Disney+ Premium
Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Torino - San Siro, Milan, Italy - August 25, 2025 Inter Milan's Lautaro Martinez celebrates scoring their third goal REUTERS/Daniele MascoloLautaro Martinez. Crédito: REUTERS/Daniele Mascolo
  • Bayern Munich vs Chelsea - Champions League primera fase - 16:00 - ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar
  • Liverpool vs Atlético de Madrid - Champions League primera fase - 16:00 - Fox Sports, Disney+ Premium
Soccer Football - Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth - Anfield, Liverpool, Britain - August 15, 2025 Liverpool's Alexis Mac Allister looks on REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Alexis Mac Allister. Crédito: REUTERS/Peter Powell
  • PSG vs Atalanta - Champions League primera fase - 16:00 - FOX Sports 2 Cono Sur, Disney+ Premium

Fútbol local

  • Newell’s vs Belgrano - Copa Argentina cuartos de final - 18 horas - TyC Sports

Reserva (santafesinos)

  • Banfield vs Unión - 15 horas - LPF Play
  • Racing vs Colón - 15 horas - LPF Play

