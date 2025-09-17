Copa Libertadores 2025

Racing le ganó a Vélez por 1-0 en la ida de los cuartos de final

Así, Racing se fue con una ventaja mínima del partido de ida, en una serie que se definirá el próximo martes 23 de septiembre, a las 19, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.