Copa Sudamericana

Agónico triunfo de Lanús frente a Fluminense en los cuartos de final

Con este resultado, el combinado argentino logró una importante victoria de cara al duelo de vuelta que tendrá lugar el martes 23 de septiembre desde las 21:30, en el estadio Maracaná, y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional.