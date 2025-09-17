Agónico triunfo de Lanús frente a Fluminense en los cuartos de final

Lanús consiguió este martes un agónico triunfo por 1-0 ante Fluminense de Brasil en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.
Con este resultado, el combinado argentino logró una importante victoria de cara al duelo de vuelta que tendrá lugar el martes 23 de septiembre desde las 21:30, en el estadio Maracaná, y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional.
El único gol del partido para el conjunto granate lo convirtió Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, y valió para adelantarse en la serie.
Por lo pronto, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deberán recibir a Platense el próximo viernes por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que el “Flu” se medirá en condición de visitante frente a Vitória por el Brasileirao.
La paridad se hizo presente en la primera etapa ya que ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador, a pesar de que tanto el Granate como el conjunto brasileño generaron ocasiones en el área rival.
A los 34 minutos, el elenco de Rio de Janeiro estuvo cerca de abrir el marcador con una gran acción colectiva que fue definida por Renê, pero que no contó con la precisión necesaria para dirigir el remate al fondo de la red.
Por otro lado, el complemento no había contado con demasiadas emociones hasta que, en los últimos minutos del cotejo, Marcelino Moreno apareció dentro del área sin oposición y sacó un remate que sirvió para vencer al arquero Fábio.
Lanús había dominado la posesión de la pelota durante casi toda la segunda mitad, pero no había logrado ser efectivo en sus ataques. En una de las últimas jugadas, los brasileños tuvieron la chance más clara para igualar la partida, pero Carlos Izquierdoz intervino para evitar el empate.
Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
VAR: Leodán González (URU)
Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustin Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo, DT: Mauricio Pellegrino.
Fluminense: Fábio; Renê, Juan Pablo Freytes, Thiago Silva, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Nonato, Agustin Canobbio; Everaldo Stum. DT: Renato Gaúcho.
Gol en el segundo tiempo: 45m Marcelino Moreno (L).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Dylan Aquino por Alexis Segovia (L); 19m Walter Bou por Rodrigo Castillo (L); Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L); 25m Yeferson Soteldo por Kevin Serna (F); 26m Facundo Bernal por Matheus Martinelli (F); 39m Julio Fidelis por Guga (F); Luciano Acosta por Nonato (F); 40m Germán Cano por Everaldo Stum (F); 45m Franco Watson por Marcelino Moreno (L); Lautaro Acosta por Eduardo Salvio (L).
