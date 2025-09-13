Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 8 del Torneo Clausura

Godoy Cruz y Barracas Central jugarán este sábado desde las 14.30 en el estadio Feliciano Gambarte, por el la octava jornada del Torneo Clausura 2025.
Desde las 14.30 en Mendoza, Godoy Cruz recibe a Barracas. A las 16.30 en Avellaneda, Independiente enfrenta a Banfield, y desde las 19.30 en La Plata jugarán Estudiantes y River. La jornada se cierra con el partido entre Sarmiento y Aldosivi, a partir de las 21.15.
El conjunto mendocino pudo poner fin a una racha de diez encuentros sin conocer la victoria tras derrotar a Platense en Vicente López, por lo que ahora buscará el primer triunfo tras el regreso a su cancha. Por su lado, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua es líder de la Zona A y pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
El Tomba consiguió tomar aire en la lucha por la permanencia tras la última fecha, en la que venció a Platense en Vicente López a pesar de la expulsión de Santino Andino a los 33 minutos del primer tiempo, que significará su ausencia en este duelo
Este triunfo, luego de atravesar una racha de diez partidos sin ganar, podría significar un cambio de cara, con el que espera poder sumar su primera victoria en su casa desde que dejó el estadio Malvinas Argentinas para volver al Feliciano Gambarte.
Por su parte, el Guapo viene de remontar un marcador de 1 a 0 con goles de Iván Tapia y Facundo Bruera para vencer por 2 a 1 a Newell's en Rosario, logrando así extender su invicto a cinco encuentros, y manteniendo su posición como líder de la Zona A, mientras se ilusiona con la posibilidad de jugar competencias internacionales en 2026, ya que se posiciona en el quinto puesto de la tabla anual con 40 unidades, posición que otorga una plaza a la Copa Sudamericana.
Independiente recibirá a Banfield el sábado a las 16.45 en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025.
En las últimas horas levantaron la clausura del estadio e Independiente volverá a jugar con su gente (con aforo reducido) luego de los graves incidentes ante U. de Chile.
El Rojo aún no ganó en lo que va del torneo y está último, por lo que necesita urgentemente una victoria. Felipe Loyola y Luciano Cabral (Chile) y Gabriel Ávalos (Paraguay) se sumaron ayer a entrenar luego de los compromisos con sus respectivas selecciones y serían titulares. La buena noticia es que le redujeron la sanción a Kevin Lomónaco y volvería a la titularidad.
Por su parte, Banfield viene de vencer 1-0 a Tigre y lleva dos triunfos en los últimos tres partidos. El conjunto dirigido por Pedro Troglio arrancó de manera irregular el campeonato, pero luego mejoró y hasta el momento acumula 10 puntos. El Taladro vendió al capitán Alexis Maldonado a Belgrano por una cifra cercana a los USD 500.000 más el préstamo de Nicolás Meriano, que ya se entrena hace varios días con el conjunto de Zona Sur.
El Pincha recibe al Millonario en la previa a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que uno visitará a Flamengo, y el otro recibirá a Palmeiras. Se jugará en Uno a partir de las 19.
El Millonario viene sin convencer ni a propios ni a extraños. Sin embargo, lleva solo dos derrotas en todo 2025 (la primera fue justamente ante el Pincha) y está en carrera en las tres competiciones que disputa. Con el duelo ante Palmeiras a la vuelta de la esquina, Marcelo Gallardo intentará poner lo mejor que pueda en cancha, pero sin arriesgar demasiado.
Por eso, habrá que ver cuántos de los seleccionados que vienen de disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas están en cancha para que el Muñeco pueda emparejarle el historial a Eduardo Domínguez, uno de los DT que mejor récord tiene contra él.
Para Estudiantes, la situación es similar. Si bien tendrá un día más de descanso tras recibir a River, también es cierto que deberá viajar a Río de Janeiro para medirse nada menos que ante Flamengo. La otra diferencia es que el Pincha no tiene mucho margen en el Grupo A del Torneo Clausura, donde hoy ocupa el 6° puesto y, por ahora, se mete en octavos.
Eduardo Dominguez también apostará por lo mejor que tiene a disposición y, salvo algún imprevisto, no cuidará a ningún titular. De hecho, Santiago Ascacíbar había tenido alguna molestia en los entrenamientos de esta semana, pero se mostró recuperado y sería uno de los 11 que buscará una alegría en casa antes de ir a Brasil.
En Junín
Sarmiento y Aldosivi se enfrentarán el sábado a partir de las 21.15 en el Estadio Eva Perón, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025.
En un duelo crucial por la permanencia, el Verde recibe al Tiburón, que tendrá el debut de Guillermo Farré como nuevo entrenador tras la salida de Mariano Charlier.
Sarmiento quiere volver a ganar en su estadio, algo que no consigue hace ocho encuentros. El Verde sufrió la suspensión del partido ante Rosario Central por intensas lluvias que dejaron en malas condiciones el campo de juego. El conjunto de Facundo Sava está 28° en los promedios y 27° en la anual, por lo que querrá sumar de a tres de local ante Aldosivi, que también pelea la zona baja.
Por su parte, Aldosivi tendrá el debut de Guillermo Farré como nuevo DT tras la salida de Mariano Charlier luego de la derrota 2-0 ante Boca. “Mi único objetivo es dejar al equipo en Primera”, aseveró el entrenador en la conferencia de prensa en su presentación. El Tiburón acumula apenas tres empates, aún no ganó en la segunda mitad del año y está anteúltimo en la tabla de promedios y en la anual.
