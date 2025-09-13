LPF

Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 8 del Torneo Clausura

Desde las 14.30 en Mendoza, Godoy Cruz recibe a Barracas. A las 16.30 en Avellaneda, Independiente enfrenta a Banfield, y desde las 19.30 en La Plata jugarán Estudiantes y River. La jornada se cierra con el partido entre Sarmiento y Aldosivi, a partir de las 21.15.