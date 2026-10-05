Novak Djokovic volvió a demostrar toda su capacidad para competir bajo presión. El serbio remontó ante Alexander Zverev, número uno del torneo, y se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4 para avanzar a las semifinales del Abierto de China, que se disputa en Beijing.
Djokovic remontó a Zverev y sigue imparable en el Abierto de China
El serbio venció al alemán por 4-6, 6-4 y 6-4 en un intenso partido de cuartos de final. Ahora enfrentará a Daniil Medvedev.
El partido tuvo una duración de dos horas y 35 minutos y enfrentó a dos de los principales protagonistas del circuito. Zverev, campeón vigente de Roland Garros y del US Open, comenzó mejor y consiguió quedarse con el primer set gracias a la potencia de su saque y a un juego que incomodó al seis veces campeón del torneo.
Djokovic, sin embargo, logró cambiar el desarrollo del encuentro. Después de un comienzo irregular, encontró mayor precisión en sus golpes y comenzó a presionar sobre el servicio del alemán. El serbio consiguió el quiebre decisivo cuando Zverev sacaba 4-5 en el segundo parcial y llevó el partido al tercer set.
El momento decisivo
La definición mantuvo la paridad hasta los últimos juegos. Djokovic volvió a encontrar una oportunidad sobre el saque de Zverev cuando el marcador estaba 4-5 y aprovechó su segundo quiebre del partido para cerrar el encuentro por 6-4.
El alemán terminó con 19 aces, una muestra de la dificultad que representó el partido para Djokovic. El serbio, por su parte, logró sostenerse en los momentos de mayor presión y volvió a imponer su experiencia en el tramo decisivo.
"Tuve un comienzo terrible. Hice dos dobles faltas al principio. Hacía bastante frío y, sinceramente, no sentía que estuviera preparado", explicó Djokovic después del encuentro.
El serbio también destacó la estrategia utilizada durante los momentos decisivos. Buscó variar el ritmo, atacar y acercarse a la red para evitar que Zverev pudiera imponer su juego desde el fondo de la cancha.
Otro récord en Beijing
Con esta victoria, Djokovic extendió a 32 partidos su racha invicta en el Abierto de China. El serbio no pierde un encuentro en Beijing desde su primera participación en el torneo y volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la historia de la competencia.
El triunfo también lo dejó a dos partidos de conseguir su séptimo título en el certamen y de conquistar su primer trofeo de la temporada.
Para Zverev, en cambio, la derrota significó un golpe en su intento de acercarse al número uno del ranking mundial. El alemán había llegado como máximo preclasificado y necesitaba continuar avanzando en Beijing para fortalecer sus posibilidades.
Djokovic tendrá ahora otro desafío de alto nivel. En semifinales se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, quien derrotó al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6 (4) y 6-3.
El duelo será otra prueba para el serbio, que a sus 39 años continúa compitiendo por títulos importantes y mantiene intacta su posibilidad de quedarse nuevamente con el Abierto de China.