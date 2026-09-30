Novak Djokovic tuvo un regreso ganador al ATP 500 de Pekín. El serbio derrotó al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (2) en su estreno en el torneo y avanzó a la segunda ronda, en su primera participación en la capital china desde 2015.
Djokovic volvió a Pekín con un triunfo y extendió su racha a 30 victorias
El serbio derrotó al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (2) en su primer partido después del US Open. Djokovic no disputaba el ATP 500 de Pekín desde 2015 y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al local Bu Yunchaokete.
El ex número uno del mundo necesitó una hora y 41 minutos para superar a Borges, en un encuentro que tuvo un primer set controlado por el serbio y una segunda manga mucho más equilibrada.
Con este triunfo, Djokovic mantiene además su condición de invicto en el torneo de Pekín, donde acumula 30 victorias en igual cantidad de partidos disputados.
Djokovic tomó la iniciativa desde el comienzo
El serbio comenzó el partido con determinación y rápidamente consiguió una ventaja que le permitió controlar el desarrollo del primer set.
Djokovic aprovechó algunas dificultades de Borges con su primer servicio y consiguió el quiebre en el segundo juego. A partir de allí, administró la diferencia y sostuvo sus turnos de saque pese a que el portugués dispuso de oportunidades para recuperar el break.
Borges llegó a tener chances en el séptimo game, pero Djokovic respondió en los momentos importantes y conservó la ventaja hasta cerrar el parcial por 6-3.
Borges resistió y el partido se definió en el tie-break
El segundo set mostró un desarrollo mucho más parejo. Los dos jugadores mantuvieron sus servicios y Borges consiguió sostenerse en el partido ante un Djokovic que buscó acelerar los intercambios para evitar llegar a una definición cerrada.
El serbio tuvo una oportunidad de quiebre en el noveno juego, pero el portugués logró salvarla y llevó el parcial hasta el 6-6.
En el tie-break, Djokovic volvió a imponer su experiencia. Tomó rápidamente una ventaja de 5-1 y no le dio margen a Borges para reaccionar. Finalmente, se quedó con el desempate por 7-2 y cerró el partido en dos sets.
Su próximo rival será el local Bu Yunchaokete, que buscará aprovechar el apoyo del público para avanzar ante uno de los principales favoritos del certamen.
Un regreso esperado por el público de Pekín
El partido también marcó el regreso de Djokovic al torneo después de más de una década. Su última participación en Pekín había sido en 2015, año en el que se consagró campeón.
La vuelta del serbio generó una recepción especial en el estadio. Los organizadores prepararon una presentación con juegos de luces y una introducción dedicada al tenista, mientras el público acompañó su ingreso a la cancha con una importante ovación.
Djokovic tiene una relación particular con el torneo chino. Sus actuaciones anteriores le permitieron construir un registro perfecto en Pekín y sumar varios títulos en la capital del país asiático.
Ahora, tras superar su primer desafío, buscará prolongar esa historia en una nueva edición del ATP 500.