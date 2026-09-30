Tenis

Djokovic volvió a Pekín con un triunfo y extendió su racha a 30 victorias

El serbio derrotó al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (2) en su primer partido después del US Open. Djokovic no disputaba el ATP 500 de Pekín desde 2015 y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al local Bu Yunchaokete.