Primera Nacional

Cachetazo, roja y escándalo: el DT santafesino de Chaco For Ever agredió a un jugador de Atlanta

Ricardo Pancaldo, entrenador oriundo de Santa Fe, fue expulsado tras darle una cachetada a un jugador rival en el cierre del partido entre Atlanta y Chaco For Ever, por el Reducido de la Primera Nacional. El Bohemio ganó 3 a 0.