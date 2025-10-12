Cachetazo, roja y escándalo: el DT santafesino de Chaco For Ever agredió a un jugador de Atlanta

El Reducido por el segundo ascenso a Primera División arrancó con polémica. En Villa Crespo, Atlanta goleó 3 a 0 a Chaco For Ever, pero el resultado quedó en segundo plano. El final fue escandaloso: Ricardo Pancaldo, DT del equipo chaqueño y oriundo de Santa Fe, le pegó un cachetazo a un jugador rival y terminó expulsado.
El hecho ocurrió en medio de una discusión con el árbitro Daniel Zamora, cuando el partido ya estaba definido. La agresión se viralizó rápidamente y generó repudio generalizado.
Protesta, penal y roja temprana
El encuentro empezó caliente. A los 18 minutos, David Valdez fue expulsado por protestar con vehemencia un penal cobrado a favor de Atlanta. Jorge Valdez Chamorro lo transformó en gol y desde entonces, el equipo visitante jugó en inferioridad.
Mirá tambiénAtlanta aplastó a Chaco For Ever
El descontrol continuó: el segundo gol lo marcó Marcos Damián Echeverría y luego Nicolás Medina puso el 3-0. Pero lo más grave ocurrió sobre el cierre, cuando Pancaldo, visiblemente alterado, golpeó a Caín Fara.
Un técnico experimentado, en el centro del escándalo
Ricardo Pancaldo tiene 52 años, nació en Santa Fe y cuenta con una larga trayectoria como entrenador en el ascenso argentino. Dirigió a equipos como Sportivo Belgrano, Brown de Puerto Madryn, Deportivo Morón y Atlético Paraná. Desde hace meses está al frente de Chaco For Ever.
Su reacción sorprendió y manchó el cierre de un encuentro que ya tenía suficiente polémica arbitral. La AFA evalúa sanciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.