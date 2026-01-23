Ruido en Boca: aseguran que Paredes evalúa irse tras un cruce con Riquelme

La previa del debut de Boca en el Torneo Apertura sumó este jueves un foco inesperado: una versión sobre un presunto conflicto interno entre Leandro Paredes y el presidente Juan Román Riquelme, que habría escalado al punto de poner en duda la continuidad del futbolista.
El dato lo lanzó Antonio Serpa, periodista y streamer conocido por su personaje “El Contra”, durante una emisión del ciclo “Decime qué se siente”, donde aseguró que el volante “tiene los huevos llenos” del titular xeneize y que está evaluando marcharse del club.
Versión interna
Según Serpa, la tensión estaría relacionada con decisiones deportivas y de conducción en el día a día del plantel. En su relato, Riquelme buscaría “hacerle la vida imposible” al jugador para marcar autoridad dentro del grupo y dejar en claro “quién es el capo del vestuario”.
La afirmación, por ahora, no fue acompañada por documentos ni confirmaciones oficiales del club. Tampoco hubo respuesta pública del entorno del futbolista, por lo que el tema quedó en el terreno de una versión periodística que se expandió rápido por la potencia del apellido y el momento del calendario.
En el mismo espacio, Serpa añadió que Paredes cuestionaría la falta de definiciones “para ganar” y deslizó críticas a la conformación del equipo. La lectura que dejó es un choque de poder, con la relación entre dirigencia y referentes como eje de una discusión más grande.
El contexto
Más allá del ruido, Boca llega al inicio del torneo con un escenario cargado de presión: la necesidad de empezar ganando, un mercado de pases sin incorporaciones rutilantes y la lupa sobre cada decisión que toma la conducción deportiva.
En ese marco, la difusión de una pelea dirigencial no solo enciende alarmas por el presente inmediato, sino también porque pone en juego una idea sensible para cualquier plantel: la convivencia interna y el manejo de las jerarquías.
La versión también incluyó un agregado que, de confirmarse, abriría otra derivación de peso: Serpa sugirió que una eventual salida de Paredes impactaría de lleno en la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca, por el vínculo personal entre ambos.
Lo que viene
Mientras la novela crece, Boca debe enfocarse en el partido que marcará el inicio formal de su 2026. El debut será este domingo ante Deportivo Riestra en la Bombonera, desde las 18.30, en el arranque del Torneo Apertura.
Según la información publicada en las últimas horas, el equipo será dirigido por Claudio Úbeda, en una etapa que busca orden y resultados inmediatos antes de que el semestre se llene de partidos decisivos.
Por eso, en la previa, cada declaración pesa doble: por lo que dice y por lo que instala. Y en Boca, donde el clima suele moverse al ritmo de los detalles, una frase puede convertirse en una tormenta.
La pelota todavía no rodó, pero la semana ya dejó un mensaje: antes del debut, el club volvió a quedar expuesto a su propio termómetro interno, ese que se enciende con una versión y no se apaga hasta que el resultado habla.