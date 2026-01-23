Puertas adentro

Ruido en Boca: aseguran que Paredes evalúa irse tras un cruce con Riquelme

Un periodista aseguró que Leandro Paredes atraviesa un fuerte cortocircuito con Juan Román Riquelme y que analiza irse de Boca. La versión se instaló a días del estreno en el Torneo Apertura, mientras el club no emitió comunicados y el tema crece en redes.