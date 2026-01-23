#HOY:

Gimnasia de Mendoza debutó con triunfo ante Central Córdoba en Santiago del Estero

El “Lobo” mendocino, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino, se impuso por la mínima en condición de visitante.

El festejo de gol de Gimnasia. Crédito: Prensa GimnasiaEl festejo de gol de Gimnasia. Crédito: Prensa Gimnasia
Gimnasia de Mendoza venció este jueves en condición de visitante por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional, llevado a cabo en el estadio Alfredo Terrera.

El único gol del encuentro para los dirigidos por Ariel Broggi lo convirtió Valentino Simoni, a los 5 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el “Lobo mendocino”, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino, comenzó con victoria su andadura en el campeonato local y sumó tres puntos importantes. Ahora, deberá recibir a San Lorenzo el martes 27 de enero desde las 20:00 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Por su parte, el “Ferroviario” visitará a Atlético Tucumán, el mismo día a partir de las 22:15.

En los primeros instantes de la partida, Valentino Simoni, delantero a préstamo en el elenco mendocino desde Boca, abrió el marcador de cabeza en su debut en Primera División tras conectar un centro desde la derecha de Julián Ceballos, otro jugador cedido desde el xeneize.

El gol tempranero estancó el encuentro y, con poco, Gimnasia logró mantener la ventaja mínima al descanso.

Si bien sufrió algunos sobresaltos en el complemento, el cuadro de Mendoza fue superior durante toda la partida y mereció llevarse los tres puntos ante un Central Córdoba que no encontró nunca los caminos para lastimar el arco de César Rigamonti.

Gimnasia de Mendoza
Central Córdoba
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
