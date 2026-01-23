Huracán rescató un empate sobre el final ante Banfield

Banfield y Huracán protagonizaron un entretenido empate 1-1, en un partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
En el inicio del Torneo Apertura, el Taladro y el Globo igualaron en un duelo vibrante que tuvo goles de Méndez y Caicedo, y dos expulsiones en el complemento.
Banfield, que jugó como local en el estadio Florencio Solá, se había puesto en ventaja en el inicio del complemento gracias al gol del delantero uruguayo Mauro Méndez, mientras que Huracán llegó a la igualdad sobre el final del encuentro, a través del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo.
Ambos equipos terminaron 10 jugadores debido a las expulsiones de los mediocampistas Thaiel Peralta (Huracán) y Santiago Esquivel (Banfield).
Luego de un primer tiempo igualado, el “Taladro”, que viene de tener un muy flojo 2025 en el que incluso tuvo que pelear por no descender, se puso en ventaja a los tres minutos del complemento gracias al gol de Méndez, quien conectó un potente cabezazo tras un gran centro del lateral izquierdo Ignacio Abraham.
Después de la apertura del marcador, continuaron las buenas noticias para Banfield, ya que casi 10 minutos después Huracán se quedó con uno menos por la expulsión de Peralta, quien le aplicó un tremendo planchazo en el pecho a Tomás Adoryan.
Sobre el final del encuentro, Banfield también se quedó con 10 jugadores debido a la expulsión de Esquivel por doble amarilla.
Tanto insistir terminó de manera positiva para el “Globo”, ya que pudo conseguir el empate recién a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Caicedo definió solo frente al arco rival gracias a un muy bien buscapié de Erik Ramírez.
La actividad para Banfield en el Torneo Apertura continuará el próximo jueves 29 cuando visite a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el martes 27.
Estadio: Florencio Solá
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Silvio Trucco
Banfield: Facundo Sanguinetti; Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Danilo Arboleda; Ignacio Abraham, Tomás Adoryan, Lautaro Ríos, Santiago Esquivel, Santiago López; Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Nahuén Paz, Fabio Pereyra, Federico Vera; Oscar Cortés, Facundo Waller, Leonardo Gil, Thaiel Peralta; Jordy Caicedo y Emmanuel Ojeda. DT: Diego Martínez.
Goles en el segundo tiempo: 3m. Mauro Méndez (B) y Jordy Caicedo (H).
Cambios en el segundo tiempo: 22m. Lautaro Gómez por Tomás Adoryan (B), 26m. Erik Ramírez por Oscar Cortés y César Ibáñez por Leandro Lescano (H), 31m. Rodrigo Auzmendi por Bruno Sepúlveda (B), 35m. Leonardo Sequeira por Federico Vera (H) y 36m. Lucas Palavecino por Mauro Méndez (B).
Incidencias en el segundo tiempo: 12m. expulsado Thaiel Peralta (H) y 34m. expulsado Santiago Esquivel (B).