Pau Cubarsí se quedó con el Golden Boy 2026, el reconocimiento al mejor futbolista Sub 21 del mundo que entrega el diario italiano Tuttosport. El defensor del Barcelona fue elegido entre los candidatos de una edición que también tenía como nominados a los argentinos Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.
Pau Cubarsí ganó el Golden Boy 2026 y dejó sin premio a Mastantuono y Prestianni
El defensor del Barcelona fue elegido como el mejor futbolista Sub 21 del mundo. Los dos argentinos integraban la nómina del galardón que entrega Tuttosport.
El central español recibió la distinción después de una temporada en la que fue una de las figuras de su selección, campeona del Mundial 2026. Entre sus competidores estaban Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé, quienes también aspiraban a obtener el reconocimiento.
Los argentinos nominados
Prestianni, delantero del Benfica, había ingresado en la preselección de los primeros 20 candidatos a partir de las métricas de rendimiento. Mastantuono, exjugador de River, fue incorporado como uno de los “comodines” elegidos por el medio organizador para completar la nómina.
Para Mastantuono fue su segunda nominación consecutiva: también había participado de la edición de 2025, que ganó Desiré Doué, del PSG. La representación sudamericana de este año se completó con los brasileños Endrick, Estevao y Rayan, extremo del Bournemouth de Inglaterra.
Messi y Agüero, los antecedentes
Lionel Messi y Sergio Agüero son los argentinos que consiguieron el Golden Boy. El rosarino lo obtuvo en 2005, mientras que el delantero surgido de Independiente recibió la distinción en 2007. Desde entonces, ningún otro futbolista del país volvió a quedarse con el premio.
El reconocimiento se entrega desde 2003, cuando ganó el neerlandés Rafael van der Vaart. Entre los nombres que se sumaron al historial aparecen Kylian Mbappé, elegido en 2017; Erling Haaland, en 2020; Jude Bellingham, en 2023; y Lamine Yamal, en 2024.
Otro reconocimiento para Barcelona
Cubarsí sucedió a Doué y se incorporó a una lista que en los últimos años también tuvo a otros jugadores del Barcelona, como Pedri y Gavi. Ambos mediocampistas habían sido distinguidos en las ediciones de 2021 y 2022, respectivamente.
Entre los premios anunciados por Tuttosport también figuró el de mejor presidente, que recibió Joan Laporta. Así, el dirigente del club catalán acompañó al defensor entre los ganadores de los distintos reconocimientos otorgados por la publicación italiana.