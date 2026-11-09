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Messi volvió al once ideal de FIFPRO y amplió su récord de presencias

El argentino fue elegido por futbolistas profesionales y alcanzó su 18ª inclusión. Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, quedó afuera de la formación.

Lionel Messi alcanzó las 18 presencias en el equipo ideal de FIFPRO. Foto: ReutersLionel Messi alcanzó las 18 presencias en el equipo ideal de FIFPRO. Foto: Reuters
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Lionel Messi integró el FIFPRO World 11 2026, el equipo ideal elegido exclusivamente por futbolistas profesionales. El rosarino regresó a la formación tras su última aparición en 2023 y llegó a las 18 presencias, una marca que lo mantiene como el jugador con más inclusiones en la historia del reconocimiento.

La votación reunió a 19.806 jugadores de 73 países, que evaluaron las actuaciones comprendidas entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. El capitán argentino fue el único sudamericano seleccionado en un once que también incluyó a figuras de las principales ligas europeas.

Nov 7, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) controls the ball against Charlotte FC in the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn ImagesEl World 11 de 2026 fue elegido por 19.806 futbolistas profesionales de 73 países. Foto: Reuters

Los once elegidos

David Raya ocupó el arco, mientras que Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes conformaron la defensa. En el mediocampo fueron seleccionados Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha. El ataque quedó integrado por Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

La primera inclusión del argentino se produjo en 2007. Desde entonces acumuló 18 elecciones por parte de sus colegas y, después de quedar fuera de las dos ediciones anteriores, volvió a una formación cuya particularidad es que no intervienen periodistas ni entrenadores en la elección.

Soccer Football - Ballon d'Or - London Palladium, London, Britain - October 26, 2026 Bayern Munich's Harry Kane makes a speech after winning the men's Ballon d'Or award Action Images via Reuters/Matthew ChildsHarry Kane figuró entre los candidatos, pero quedó fuera de la formación definitiva. Foto: Reuters

Kane, una ausencia destacada

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, no consiguió un lugar en el equipo definitivo. El delantero inglés del Bayern Múnich figuraba entre los 26 candidatos, pero los votos de los futbolistas profesionales dejaron a otros atacantes por delante en la conformación del once.

El reconocimiento se entrega desde 2005. Para ser elegibles en la edición masculina de 2026, los candidatos debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales dentro del período establecido. Cada votante seleccionó a sus tres preferidos en las categorías de arquero, defensor, mediocampista y delantero.

Una elección entre futbolistas

La formación se completó con los jugadores más votados de cada categoría. La undécima plaza correspondió al futbolista de campo que, sin haber ingresado por su posición, reunió la mayor cantidad de votos entre los candidatos restantes.

FIFPRO es la organización mundial de futbolistas profesionales. Está integrada por más de 70 sindicatos nacionales y representa a más de 70.000 jugadores y jugadoras. Su trabajo abarca la defensa de los derechos, el bienestar y las condiciones laborales de quienes practican el fútbol profesional.

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